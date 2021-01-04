Выдающийся российский актер Олег Басилашвили попал в петербургскую больницу из-за заражения коронавирусом. Медики срочно увезли его из дома. Сейчас 86-летний народный артист СССР находится в инфекционном стационаре в Сестрорецке. Предположительно, коронавирус он подхватил от своей дочери Ольги Мшанской, которая делает программу «Царская ложа» на телевидении.- Она часто ездила в Мариинский театр, где много больных инфекцией. Так что, возможно, именно дочь занесла вирус в семью. Сейчас состояние Олега Валериановича нормальное, без каких-либо осложнений, - сообщил «КП-Петебург» осведомленный источник.Также, по информации источника, Олег Басилашвили за месяц до заражения коронавирусом перенес небольшую операцию после неожиданного падения. «Комсомолка» продолжит следить за состоянием здоровья именитого артиста.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Судьба распорядилась так, что мы вместе\\": Дочь и внучка Алисы Фрейндлих попали в больницу с коронавирусом под Новый годИз-за болезни семья встретит праздник в палате петербургской больницы (подробности)