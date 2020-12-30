Знаменитая артистка Алиса Фрейндлих, которая находится в петербургской больнице из-за коронавируса, встретит Новый год не одна. Оказалось, что ее дочь и внучка тоже подхватили инфекцию и госпитализированы в то же учреждение, что и актриса. Об этом во вторник, 29 декабря 2020 года, рассказала внучка Алисы Бруновны Анна Мышинская.- Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса, - написала девушка в Instagram.По словам внучки знаменитой актрисы, другая ее бабушка по имени Лора тоже оказалась в больничной койке с коронавирусом, но в другой больнице.- Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне (дочь Анны, прим.ред.) нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо.Напомним, что звезда \\"Служебного романа\\" была госпитализирована с коронавирусом 28 декабря. До этого Алиса Фрейндлих пыталась лечиться дома, однако в итоге попала в палату интенсивной терапии больницы №122. Ее состояние остается стабильно тяжелым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Врачи не дают прогнозов»: Попавшая в больницу с коронавирусом Алиса Фрейндлих до этого неделю лечилась домаСейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит она самостоятельно (подробности)Серьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности)Получает интенсивную терапию: в БДТ раскрыли обстоятельства госпитализации Алисы ФрейндлихРанее стало известно, что народная артистка СССР попала в больницу с коронаврусом (подробности)