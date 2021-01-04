Комитет по здравоохранению опубликовал телефоны для записи на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним, прививочная кампания вовсю идет в Северной столице, однако пока лишь для избранных, в круг которых входят учителя, медики, соцработники, силовики и даже журналисты.Вакцинировать горожан от COVID-19 будут в 70 медпунктах, рассредоточенных по всем районам Северной столицы. Их график работы в новогодние праздники «Комсомолка» публиковала отдельно.- В начале 2021 года в Санкт Петербурге продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Записаться можно по указанным телефонам, - коротко сказано на сайте комитета по здравоохранению.Телефоны для записи доступны ниже на прикрепленных изображениях. Добавим, что некоторые петербуржцы объединились и написали открытое письмо губернатору Александру Беглову с просьбой сделать проще возможность сделать прививку. В Комздраве же объяснили некоторые недочеты новогодними праздниками и еще не начавшейся масштабной вакцинацией.