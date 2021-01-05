Вакцинирование «Спутником V» подавляющее число пациентов переносит без каких бы то ни было проблем — так, по крайней мере, неоднократно заявляли его создатели, специалисты научно-медицинского Центра имени Гамалеи. Однако у 10-15 % привившихся могут возникать побочные эффекты — от банальной аллергии на месте укола до повышения температуры и озноба. Корреспондент «КП-Санкт-Петербург», поставивший вакцину в понедельник, 4 января, неожиданно для себя самого получил все возможные побочки — и теперь делится впечатлениями.О том, что не все пациенты переносят вакцинацию легко, я, конечно, знал — а потому на протяжении нескольких следующих часов активно и внимательно прислушивался к себе... и ничего не замечал. Рука побаливает? Да это я просто рукав забыл раскатать, вот он в кожу и врезался. В сон клонит? Так нечего было ложиться в три часа ночи!То, что не все идет по «легкому» сценарию, стало понятно около 21:00, спустя восемь часов после вакцинации. Выйдя в очередной раз покурить на балкон, я с удивлением отметил, что мне трудно держать левую руку согнутой — в мышцах поселилась странная слабость, а место укола слегка припухло. Боли не было — скорее сильно обострившаяся чувствительность: по крайней мере я отчетливо ощущал, как елозит по этой самой припухлости рукав домашней футболки.Дальше — больше. Спустя еще час появился озноб. Причем озноб странный — я несколько раз замерял температуру, и с удивлением отмечал, что она держится на уровне 36.6 — 36.8 градусов. Тем не менее, стоило высунуть нос из-под одеяла — и меня начинало форменным образом колотить. Жена, посмотрев на все это, глубоко вздохнула и ушла на кухню заваривать чай с имбирем и лимоном. От чая полегчало — но ненадолго.Еще спустя два часа (как прилежный журналист, я все время делал пометки в блокноте) наконец-то поднялась температура — причем сразу до 38.2. Одновременно с этим озноб сошел — наоборот, стало дико жарко. То ли от жара, то ли еще от чего появился «сушняк» — за ночь я выхлебал полтора чайника воды. При этом само по себе состояние странным образом улучшилось. Несмотря на высокую температуру я не испытывал никаких неприятных ощущений — только постоянно хотел пить и спать (еще бы — основная часть поствакционных «приключений» пришлась на глубокую ночь). Непонятно? Вот и мне было ничего не понятно — за свою жизнь я чем только не болел, включая, разумеется, грипп, но таких симптомов не испытывал ни разу.Тем не менее, и температура скоро спала — вероятно, помогли две выпитые в ночи таблетки парацетамола. Около пяти часов я уснул, а проснулся совершенно разбитым — как будто самолично развез по петербургским поликлиникам все 100 000 доз «Спутника V». Место укола опухло еще сильнее, добавилась головная боль — одним словом, типичная картина для какого-нибудь гриппа. К середине дня меня накрыло еще одной волной температуры, но на этот раз слабенькой — всего-то около 37.2 — а потом остались только ломота в мышцах и небольшая головная боль. Судя по всему, самый жесткий кризис благополучно миновал — осталось лишь дождаться, пока сформируются антитела, и не забыть сходить на вторую прививку.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА- В целом, в том, что происходило, нет ничего страшного, - разъясняет доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. - Действительно, определенные побочные эффекты могут возникать. Это нормально — в организм же введен вирусный агент, пусть и модифицированный таким образом, чтобы не причинять здоровью человека серьезного вреда. Тем более что такая картина, как уже неоднократно отмечалось, возникает у очень небольшого количества вакцинированных.P.S.:Причина того, почему я попал в эти 10-15 %, также открылась довольно быстро. Дело в том, что мне никогда за всю жизнь не делали прививок — вообще никаких, за исключением тех, что делают еще в роддоме. Так что организм к «целенаправленному» введению вируса оказался попросту не готов — и ответил целым набором побочек разной степени тяжести.Справедливости ради отметим, что и в многочисленных чатиках для вакцинированных сообщения о побочных эффектах встречаются крайне редко. В основном прививку люди переносят без проблем — даже пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. Распознать, возникнут у вас нежелательные явления или нет, практически невозможно — все, как мы уже говорили ранее, зависит от особенностей иммунитета. Так что единственное, что тут можно посоветовать — если вы ни разу в жизни не делали никаких прививок или если вы недавно простыли, постарайтесь сделать так, чтобы вакцинация «Спутником» пришлась под выходные. И заранее запаситесь надежными жаропонижающими — на всякий случай.