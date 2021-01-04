В Санкт-Петербурге стартовала масштабная вакцинация населения от коронавируса. Пока что поток людей не особо большой - сказываются новогодние праздники - но все же он есть, и это радует. В числе первых (если не считать группы риска, конечно) процедуру испытал на себе корреспондент \\"КП-Санкт-Петербург\\".Когда мои друзья и знакомые узнали, что я планирую вакцинироваться от коронавируса, первым вопросом от них было \\"Зачем?\\"Зачем-зачем. Надоело потому что. Надоело бояться - причем не столько за себя, сколько за родных. Журналиста ведь ноги кормят - и черт его знает, что ты, сам того не зная, принесешь в семью из очередного \\"рейда\\" по барам или выезда куда-нибудь в область.Тем не менее в городскую поликлинику N 24 на Обводном канале, где недавно начали вакцинировать всех желающих, я шел с некоторой опаской. Про российскую вакцину \\"Гам-КОВИД-Вак\\" (она же \\"Спутник V\\") много сказано и написано - и отнюдь не все в положительном ключе. И не испытана она толком, и побочек от нее много, и врачам ее лишь бы поставить, а на противопоказания никто не смотрит...Реальность, как это нечасто, но бывает, оказалась куда оптимистичнее. Во-первых, перед вакцинированием человека в обязательном порядке осматривает врач. Осмотр долгий и тщательный - проверяют пульс и давление, слушают легкие, замеряют температуру и сатурацию (она же уровень кислорода в крови). А сверх того каждому дают заполнить специальную анкету на десяток с лишним вопросов: есть ли аллергии, имеются ли хронические заболевания и так далее - вплоть до кашля и насморка.- Отсев у нас не сказать, чтобы особо большой, но все-таки есть, - разъяснил в процессе главный врач поликлиники Руслан Кнестяпин. - На утро 4 января, например, на вакцинацию записалась больше тридцати человек. Из них пятеро получили отказ. Самая частая причина - заболевание ОРВИ. Кашель, насморк, хрипы в горле - даже в минимальных проявлениях - все это поводы отказать пациенту в допуске на процедуру.К слову, из-за того, что осмотр тщательный, на каждого пациента уходит не менее пятнадцати-двадцати минут. Поэтому очереди в пунктах вакцинации - дело естественное. Если тоже планируете записаться - обязательно это учтите.У людей, собравшихся в поликлинике, мотивация плюс-минус одинаковая.- Я социальный работник, у меня в день может быть по десятку контактов с самыми разными людьми, - рассказала 64-летняя петербурженка Ирина Геннадьевна. - К тому же у меня в семье есть онкологический больной. А что касается слухов и пересудов про эту вакцину - ну послушайте, у нас, кто бы что ни говорил, очень хорошая медицина и очень хорошие врачи. Они бы не стали нам предлагать что-то, что может сделать хуже.А вот 70-летняя София Георгиевна вакцинироваться пошла прежде всего ради детей и внуков - чтобы лишний раз не подвергать их опасности. Ну и ради себя немножко - у женщины диабет, а постоянно всего бояться и сидеть дома уже надоело. С собой Софья Георгиевна привела дочку Светлану. Она работает в транспортной компании, постоянно сталкивается с огромными потоками людей - тут хочешь не хочешь, а задумаешься о том, как бы себя дополнительно обезопасить.Так, за разговорами, мы с фотографом отстояли одну очередь - на прием к врачу - получили допуск и... Попали в другую - на этот раз в процедурный кабинет. Все дело в том, что вакцина в поликлиники (по крайней мере конкретно в этот раз и конкретно в эту) поставляется флаконами по пять доз в каждой. Так что пациентов собирают в пятерки - и только потом начинают запускать на процедуру. От этого никуда не деться, так что тоже имейте в виду. Для понимания: в поликлинику мы пришли в 13:00, а вышли оттуда в 15:00.Сама вакцинация выглядит крайне просто - те, кто хоть раз вакцинировался от гриппа, вряд ли найдут здесь для себя что-то новое - за парой небольших исключений. Во-первых, перед тем, как набрать в шприц лекарство, медсестра спросила, правша я или левша.Оказалось, дело в одной из наиболее частых побочек - в месте укола развивается болевой синдром. Это не страшно, но лучше бы, чтобы болела не рабочая рука.- Ещё может немного поболеть голова, у некоторых повышается температура до 38 градусов, - объяснила медработница. - Но это не у всех. Большинство все же - если даже по нашему опыту судить - переносят вакцинирование без всяких осложнений и проблем.Во-вторых, вакцина - двухкомпонентная. Это значит, что процедур нужно делать две, с перерывом в 21 день. Ограничиваться одной и пропускать вторую смысла нет - так эффекта либо не будет вовсе, либо он окажется слишком слабым и не стойким.Укол оказался совершенно безболезненным, хотя толстая игла на одноразовом шприце и выглядела внушительно. Весь процесс занял от силы секунд пять: прокололи кожу, надавили на поршень - иди, гуляй, радуйся своим новеньким антителам. Единственное - в первые сутки не рекомендуется мыться или, по крайней мере мыть руку, в которую вводили препарат. Ну и вакцина - не индульгенция и не чудо, так что от обязанности носить в людных местах маску и перчатки привитых никто не освобождает. На всякий случай.Одним словом, не так страшен оказался \\"Спутник V\\", как его кое-кто пытается малевать. Всю дорогу до дома я тщательно прислушивался к себе, пытаясь отыскать какие-то перемены в своем состоянии... И ничего не услышал. Только левая рука и впрямь спустя какое-то время заболела - но оказалось, что я просто забыл раскатать рукав, и он врезался в кожу. Уже дома я достал из ящичка с лекарствами медицинский пластырь (тот, с которым можно мыться) - и не нашел, куда его приклеить. Место укола совершенно \\"растворилось\\" на коже.Да, возможно, причина в том, что времени прошло еще слишком мало - побочные эффекты, если верить тем, кто уже \\"укололся\\", развиваются обычно ночью-утром. Но мы верим в лучшее - и по крайней мере сейчас для этого \\"лучшего\\" есть все предпосылки. Продолжение дневника корреспондента \\"КП\\", который вакцинировался от коронавируса, читайте в ближайшие дни на сайте kp.ru.