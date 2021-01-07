Хранилища Российской академии наук (РАН) в Петербурге уже второй день подряд попадают в полицейские сводки. Только накануне стало известно о пропаже уникального артефакта - воскового оттиска печати XII века из здания на Биржевой линии Васильевского острова, как в полицию сообщили о пропаже еще более двух десятков экспонатов, но уже с Дворцовой набережной.- 6 января в 12:27 в полицию обратилась женщина 1941 года рождения, вахтер Института электрофизики и электроэнергетики РАН, с сообщением о том, что в период с 7 утра 3 января по два часа дня 5 января неизвестный проник в кабинет №45 Института истории материальной культуры РАН по адресу: Дворцовая набережная 18, где совершил хищение 26 предметов археологических изысканий, которые хранились в металлическом ящике, - сообщает источник «КП-Петербург».Учитывая, что общее для двух институтов здание не оборудовано сигнализацией в должном объеме, попасть злоумышленнику внутрь оказалось проще простого. Он просто взломал замки на двери, ведущей в подвал, а потом вскрыл вход в один из кабинетов.Так как видеонаблюдения помещениях не оказалось, установить личность воришки будет непросто.Сейчас эксперты выясняют что именно было украдено и историческую ценность археологических находок. Вместе с полицией делом занимается Следственный комитет.Напомним, что стоимость пропавшего из здания архива РАН на Биржевой линии оттиска печати также неизвестна. Его попросту никогда не оценивали. Пропажу обнаружила реставратор, старший научный сотрудник архива Наталья Чернова, вернувшаяся на рабочее место после новогодних праздников.По ее словам, оттиск печати с Грамоты (датирована 1162 годом) архиепископа Зальцбургского Эберхарда I хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе и был особо ценным документом архивного фонда России. При этом не исключается, что артефакт могли просто уничтожить при краже оргтехники и прочих ценностей.Охраны и сигнализации в здании архива РАН можно сказать не было.