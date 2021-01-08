И снова любитель поуправлять прокатным автомобилем стал виновником ДТП в Петербурге. Все случилось в Красносельском районе города на проспекте Ленина. Аварию устроил молодой мужчина, управлявший каршерингом. Не справившись с управлением, он собрал перед собой 4 машины. Поняв, что наказание за случившееся будет серьезным, горе-водитель решил поскорее скрыться с места ДТП. Видеозапись с убегающим автомобилистом опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».- После столкновения скрылся бегством. Бегает он лучше, чем водит. Догнать его не смогли, - пишут очевидцы в соцсетях.На кадрах записи видно, как виновник аварии, удирая от правосудия, перебежал встречную полосу, а потом перемахнул через дорожное ограждение и рванул в сторону жилых домов. Угнаться за шустрым нарушителем очевидцы и пострадавшие не смогли.