О том, что в небе над Ленобластью разбился частный самолет, стало известно в пятницу 8 января. Изначально сообщалось, что на борту легкомоторного судна находились четверо пассажиров, трое из которых погибли. Однако, как позже пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на самом деле участниками крушения стали два частных воздушных судна - Cessna 150 и Piper 28. Оба они проводили тренировочные полеты на аэродроме в Гостилицах.- По предварительным данным, пилот судна Cessna взлетел с посадочной площадки без в 13.38, а спустя всего минуту взлетел легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и еще два человека, - пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. - Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40. Легкомоторный самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Piper потерпело крушение, 3 человека погибли от полученных травм.Самолет Piper 28 является собственностью аэродрома, который «катает» людей за деньги и подарочные сертификаты. . Погибшими пассажирами, предварительно, могли оказаться частные заказчики.Сообщается, скончавшимся на месте катастрофы пилотом, возможно, является потомственный летчик Николай И. Пилота второго судна доставили в больницу. Что касается директора аэродрома Владимира Артикульного, то он в данный момент находится в шоке. От комментариев «КП» он отказался.По факту случившегося в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ уже завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».Ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.