Трагедия случилась в Ломоносовском районе Ленобласти в пятницу, 8 января. Воздушное судно рухнуло на землю после взлета с аэродрома в Гостилицах. Как сообщают в региональном управлении МЧС, крушение около деревни Ильино потерпел частный легкомоторный самолет. На его борту на момент катастрофы находились четверо человек. Известно, что трое из них погибли. Выжить удалось только ребенку. Его экстренно госпитализировали.Спустя считанные минуты после трагедии, в соцсетях появились фото с места происшествия. На кадрах видно, как вокруг небольшого самолета, лежащего на снегу, собрались очевидцы и сотрудники МЧС.Сообщается, что легкомоторный самолет марки Piper Cherokee пробыл в воздухе всего две-три минуты, а затем с грохотом разбился о землю с высоты всего нескольких сотен метров. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной авиакатастрофы и установить все обстоятельства произошедшего.ТТХ самолета Piper PA-28 CherokeeЭкипаж: 1 человек;Пассажировместимость: 3 человекаДлина самолёта: 7,16 мРазмах крыльев: 9,2 мВысота самолёта: 2,25 мМасса пустого самолёта: 544 кгПолезная нагрузка: 431 кгМаксимальный взлётный вес: 975 кгКрейсерская скорость: 200 км\\\\чМаксимальная скорость полёта: 230 км\\\\чМаксимальная дальность полёта: 867 кмМаксимальная высота полёта: 4400 мМощность: 150 л.с.