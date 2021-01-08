На аэродроме Гостилицы в Ленинградской области столкнулись два самолета Cessna 150 и Piper 28. На борту первого был только пилот, от удара он получил повреждения, но благополучно приземлился. Пилота уже доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. На борту Piper 28 было три человека, включая пилота. От удара самолет перевернуло, он рухнул прямо на землю. Все трое погибли на месте происшествия. За штурвалом самолета, предварительно, находился летчик Николай Иванов. Как удалось узнать \\"КП-Петербург\\" коллеги называли его \\"поэтом\\" в свое деле, а причиной трагедии стала общая невнимательность.- Это Коля Иванов, мой приятель, - рассказал \\"КП-Петербург\\" летчик-испытатель Вадим Базыкин. - Он потомственный пилот, работал ранее в комитете по транспорту в Санкт-Петербурге. Коля летчик-любитель, но очень опытный. Он не профессиональный пилот, но заканчивал любительскую школу. Налет у него выше, чем у военного летчика. Он как поэт был, не за деньгами шел в небо, а за вдохновением. Я с ним общался в последнее время по телефону, у него все было хорошо.Потерпевший крушений самолет был частным судном Николая.- Это аэродром выходного дня, частные самолеты используют как ангар, там ведут техническое сопровождение, - уточнил \\"КП\\" Базыкин. - Они в выходные прилетают, катаются, свою семью катают. Коммерцией он редко занимался. Скорее всего, погибшие - его друзья. У него были клубные полеты по подарочным сертификатам. Но сегодня был не такой полет.По словам эксперта, трагедию можно было предотвратить.- Это невнимательно обоих пилотов, потому что погода была хорошая, - поделился с \\"КП\\" Вадим Базыкин. -У того самолета, который разбился, нет хвоста. Хвост нашли рядом со следами ударов о стойку шасси самолета, пилот которого остался жив. Он подломил стойку, когда отломил хвост коллеге. Тот упал на крышу после удара. Командиры сидят с левой стороны, поэтому ни одному не было видно, ни другому. Мы когда летаем, обычно уведомляем коллег - такой-то борт пошел на такой-то поворот. Я не знаю, был ли тут доклад Возможно, доклада не было. Чисто невнимательность.Николай Иванов активно делился кадрами со своих полетов в соцсетях. Новый год он предпочитал провожать в небе. Все зимние праздники он проводил на своем самолете. В одном из последних постов он предлагал друзьям осуществить свою мечту - оказаться в небе.Николай любил сближаться с другими самолетам в небе, чтобы запечатлеть их. Чаще всего в его объектив попали судна марки Cessna, с одним из которых он и столкнулся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Cтали известны подробности авиакрушения в Ленобласти: в небе столкнулись два частных самолетаОба воздушных судна взлетели с аэродрома в Гостилицах (подробности)