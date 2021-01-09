В Петербурге днем в субботу, 9 января, произошел пожар. В первом часу дня огромный столб черного дыма сильно напугал жителей Васильевского острова. Горожане занервничали еще и потому, что виднелся он со стороны «Адмиралтейских верфей» – одного из старейших судостроительных предприятий России. Очевидцы делились кадрами дыма в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Позже в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу рассказали, что горит не завод, а полузаброшенное здание неподалеку от завода – на углу Кожевенной и Косой линий.Небольшое одноэтажное строение размером 30 на 120 метров частично использовалось как склад. Как выяснилось, во время заправки модульной котельной там произошел разлив дизельного топлива. После чего вспыхнул огонь на площади в 80 «квадратов». Около часа потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать пожар. Еще через несколько минут, в 13:12 часов, было ликвидировано открытое горение. Сейчас тушение продолжается. Очевидцы также сообщают, что проезд по Кожевенной линии для автомобилей перекрыли. Информации о пострадавших пока нет. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.Тем временем петербуржцы обсуждают в соцсети происшествие и рассказывают, что видно столб дыма было с самых разных мест города – с набережной Обводного канала, с Западного скоростного диаметра, с Двинской улицы.