Народный артист СССР Олег Басилашвили накануне был выписан из больницы, где его лечили от коронавируса. Напомним, что Олег Валерианович был госпитализирован вслед за своей коллегой по БДТ Алисой Фрейндлих. Актер вместе со своей супругой провел в больнице чуть больше недели. Первое время он был в реанимации. К счастью, врачи давали ему оптимистичные прогнозы. И теперь артист долечивается дома. О своей болезни он, как настоящий мужчина, говорит неохотно.- А, вы по поводу моего здоровья? - бодро ответил на звонок \\"КП-Петербург\\" Олег Басилашвили.- Да, Олег Валерианович, как вы себя чувствуете? - спросили мы у артиста.- Все нормально у меня, - сухо ответил артист. От дальнейших комментариев Олег Басилашвили отказался.Судя по голосу, Олег Валерианович действительно чувствует себя хорошо. Одышки во время разговора у него не было.Тем временем, коллега Олега Басилашвили Алиса Фрейндлих остается в больнице. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Олега Басилашвили после лечения от коронавируса выписали из больницы в Санкт-ПетербургеНародный артист СССР продолжит лечение дома (подробности)