В Петербурге в субботу, 9 января, выписали из больницы 86-летнего народного артиста СССР Олега Басилашвили, который ранее заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ), где почти 60 лет служит актер. Напомним, что Олега Басилашвили госпитализировали после новогодних праздников – 3 января. Теперь, спустя чуть больше недели, он вместе со своей супругой отправляется долечиваться домой.За здоровьем выдающегося актера пристально следили врачи инфекционного стационара в Курортном районе города. Олег Басилашвили находился в реанимации. Он получал все необходимое лечение. А уже через несколько дней рассказывал своим знакомым, что «чувствует себя более-менее нормально». Судя по всему, теперь состояние его улучшилось и он может продолжать лечение на дому.К слову, в этом театральном сезоне Басилашвили еще не играл ни в одном спектакле БДТ: Олег Валерьянович соблюдал самоизоляцию. На январь в афише театра также не запланировано постановок с его участием.Напомним, что в другой петербургской больнице продолжает лечение коллега Олега Басилашвили – народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Актриса БДТ и звезда «Служебного романа» попала в медицинское учреждение с коронавирусом перед Новым годом.