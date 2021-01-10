Народная артистка ССС Алиса Фрейндлих, заболевшая коронавирусом, продолжает оставаться в реанимации. Актриса первое время находилась дома, но позже ее решили госпитализировать в больницу. Новый год звезда \\"Служебного романа\\" встретила в больнице. По стечению обстоятельств, тем не менее, она была в окружении семьи. Вместе с ней в больницу положили ее дочь и внучку, которые тоже заразились вирусом.К счастью, Алисе Бруновне не понадобилось ИВЛ. Однако врачи долгое время оценивали ее состояние как стабильно тяжелое. Сейчас же у артистки наметилась положительная динамика.- Она находится в реанимационном отделении, состояние ее лучше, но пока она не может быть переведена из реанимации, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник . - Состояние ее стабильное, она контактная, все нормально. Иногда периодически дышит с помощью кислородной маски. Сейчас начали элементы физиотерапии и реабилитации. Мы надеемся, что вскоре она будет переведена из реанимации.Сейчас Алиса Бруновна занимается дыхательной гимнастикой. Врачи отмечают, что артистка очень старается и выполняет все предписания врачей.Тем не менее, Алисе Фрейндлих не хватает в больнице сигарет. Долгое время она просила у врачей разрешения покурить. Однако медики непреклонны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Состояние здоровья Алисы Фрейндлих, больной коронавирусом: Звезда \\"Служебного романа\\" страдает без возможности покуритьПод Новый год состояние здоровья Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым (подробности)