Звезда фильма \\"Служебный роман\\" Алиса Фрейндлих встретит этот Новый год в больнице в окружении семьи. Так случилось, что вслед за артисткой коронавирусом заболели ее дочь Варвара и внучка Анна. Женщин госпитализировали в тоже медицинское учреждение, что и знаменитую родственницу. В среду, 30 декабря 2020 года,\\"КП-Петербург\\" узнала, что состояние здоровья Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым.- Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, тенденции к ухудшению нет, - отметил собеседник издания. – К счастью, Алиса Бруновна – высокоинтеллектуальная женщина, она очень хорошо понимает, что с ней происходит и не сопротивляется лечению.Однако состояние легких актрисы не идеально. На протяжении долгих лет она была заядлой курильщицей, выкуривая по пачке сигарет в день. При коронавирусе это, зачастую, играет определяющую роль. Тем не менее, сама Фрейндлих, хоть и находится на больничной койке, продолжает думать о вредной привычке.- Алиса Бруновна страдает без возможности покурить. Но придется смириться и потерпеть, - добавил источник.Напомним, о госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно в понедельник, 28 декабря. При этом, как удалось выяснить \\"Комсомолке\\", болезнь пришла к ней куда раньше - просто до определенного момента звезда пыталась лечиться самостоятельно. Несмотря на тяжелое состояние, Алиса Бруновна в сознании, она говорит и сама дышит - а значит, есть все шансы на выздоровление.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Очень хорошо понимает свое состояние»: стало известно, что мешает выздоровлению Алисы Фрейндлих от коронавирусаЗвезда «Служебного романа» и «Соломенной шляпки» вот уже несколько дней находится в отделении интенсивной терапии (подробности)«Врачи не дают прогнозов»: Попавшая в больницу с коронавирусом Алиса Фрейндлих до этого неделю лечилась домаСейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит она самостоятельно (подробности)Серьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности)