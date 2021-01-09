От Рождества и до Крещения вся Русь православная издавна отмечает свои любимые зимние праздники - Святки. С ними связано много замечательных событий, одна из которых - ярмарки.Петербуржцев приглашают на Святки в Александро-Невскую Лавру, где незабываемо провести день сможет вся семья. После утренней литургии гости смогут посетить интересные экскурсии, прогуляться по заповедным местам старинного Петербурга, пообедать по-домашнему в монастырской трапезной и заглянуть на традиционную Святодуховскую ярмарку, которая пройдет в эти дни в уютном старом зале духовно-просветительского центра Лавры.Там горожане и гости Петербурга найдут отличный мед с фермерских пасек, душистые восточные специи, изысканные сладости, орехи и сухофрукты. Большой выбор экстрактов, бальзамов, фиточая на основе целебных сибирских трав - это особенно актуально сегодня.Мастерская «Славянка» из Москвы представит свою новую коллекцию практичной повседневной одежды, а петербургские рукодельницы - авторские головные уборы, шарфы, варежки ручного вязания.Также будет широко представлен домашний текстиль, авторские украшения, подарки, сувениры, иконы, книги издательства «Комсомольская правда» - словом, каждый посетитель ярмарки найдет для себя что-то интересное.НА ЗАМЕТКУЯрмарка пройдет с 15 по19 января с 10.00 до 19.00.Адрес: набережная р.Монастырки, 1 (слева от входа на территорию Лавры).