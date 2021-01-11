Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого занимается чемпионка мира Елизавета Туктамышева, переболел коронавирусом. Как рассказал «КП-Петербург» источник, инфекцию 79-летний Мишин перенес в легкой форме, и потому он лечился на дому.О том, что болен ковидом, титулованный тренер узнал случайно: по необходимости сдал тест и к собственному удивлению получил положительный результат. Что касается симптомов, то, по словам Мишина, поначалу он чувствовал слабость, пару дней держалась небольшая температура. Однако спортивный характер помог ему быстро справиться с заразой, и к концу новогодних праздников Алексей Мишин выздоровел. Сейчас тренер отлично себя чувствует и готов погрузиться в работу.- Победить вирус мне помог жизненный энтузиазм, - признался КП-Петербург тренер. – Ведь у меня много дел, нужно выходить на работу.Как рассказали «КП» в спортивной школе, где преподает Алексей Мишин, его занятия не отменялись и стоят в расписании. Судя по графику, первую тренировку после продолжительных каникул Мишин провел в 10.45.