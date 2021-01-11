В Петербурге, как и по всей стране, завершились новогодние каникулы. Традиционно в первый рабочий день года в городе подвели итоги работы экстренных служб в праздничные дни. С 31 декабря по 10 января в Петербурге не было никаких серьезных потрясений и ЧС. Об этом во время пресс-конференции в онлайн-режиме рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Игорь Титенок.Но, к сожалению, не обошлись праздники без жертв. За длинные каникулы в городе произошел 281 техногенный пожар, в которых погибли 9 человек. Еще 20 – пострадали. Спасли сотрудники МЧС 36 человек. К слову, первый пожар в этом году случился практически после боя курантов – уже в 00:13 часов 1 января. Балкон одной из квартиры в Красносельском районе полностью выгорел после попадания петарды. К счастью, тогда никто не пострадал. Пиротехника всегда «больная тема» для новогодних праздников: в этом году 8 человек получили из-за нее различные травмы, а один ребенок был госпитализирован.Совсем не аккуратны были многие петербуржцы на дорогах. И что самое страшное – садились за руль пьяными. Неутешительные итоги подвели в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области: за праздники полицией было оформлено 292 водителя за состояние алкогольного опьянения. Еще 136 человек отказались от освидетельствования. Всех их ждет крупный штраф и лишение прав.– На территории Петербурга и области с 1 по 10 января зарегистрировано 2490 ДТП. В них погибли 14 человек. Еще 128 – пострадали. В их числе и 12 детей, – рассказал старший инспектор 5 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, майор полиции Дмитрий Заставский.ЗИМНИЕ «ЗАБАВЫ»В праздники рыбаки, конечно, отправились на водоемы, хотя до 15 января в городе введен запрет выхода на лед. Сотрудники МЧС ежедневно мониторят ситуацию на водных объектах. И удалось избежать трагических ситуаций.– До 5-6 тысяч человек ежесуточно находятся на ледовом покрытии. Люди умудряются там ставить палатки, обустраиваться, ловить рыбу, хотя это небезопасно, – отмечает Игорь Титенок.Кроме того, «погулять» по льду выходят даже родители с детьми – чтобы покататься на коньках или санках. С такими горожанами проводят профилактические беседы, а злостных нарушителей – наказывают рублем.Что касается других зимних развлечений, то народ массово повалил кататься с горок. Еще бы: ведь в прошлом году зима была аномально теплой и о снеге можно было только мечтать. Однако и тут не обошлось без неприятных ситуаций: за праздники как минимум пять петербуржцев пострадали от катания на «ватрушках». Об этом в понедельник рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Северной столицы Алексей Бойков. Это только те, кому потребовалась экстренная помощь. А многие обращались в травмпункты самостоятельно. Также по словам главного врача НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антона Повзуна, в больнице тоже оказался один человек с травмой позвоночника, которую он также получил, катаясь с горки.Настоящая зимняя погода принесли и другие «прелести»: число пострадавших от гололеда выросло в два раза по сравнению с позапрошлым годом (прошлый в расчет не берут из-за отсутствия снега). За эти праздники с травмами к медикам поступили 132 человека.А ЧТО ЕЩЕ?Новогодний локдаун и закрытие всевозможных мест досуга в городе не привел к увеличению «алкогольных» госпитализаций. Роста поступлений таких пациентов замечено не было, сообщила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. Однако по словам специалиста, в этом году стало немного больше пациентов с алкогольными психозами.– Возможно, это связано с тем, что психиатрические больницы, куда зачастую скорая помощь доставляет таких пациентов, в настоящее время перепрофилированы под больных с коронавирусом, – отметила Елена Куркова.