Когда отгремели новогодние праздники, пожалуй, самым смелым и волевым решением будет вынести елку. Конечно, если вы не метите в ряды героев, которые держат дома хвойную красавицу как минимум до марта. А чтобы елочка и после гуляний приносила пользу, ее можно не просто оттащить на ближайшую мусорку, а доставить в специальные пункты, где дерево превратят в мелкие щепки и отправят в питомники и приюты для животных.Организацией таких пунктов сбора занимаются волонтеры проекта «Елки, палки и щепа». Как рассказала «Комсомолке» его руководитель Лидия Ракчеева, на данный момент в Санкт-Петербурге работают порядка 20 точек, куда можно привезти новогоднее дерево.- К сожалению, не все районы у нас охвачены. В Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском нет елочных пунктов, - поясняет она. – А все потому, что нам, чтобы взять в аренду дробильное оборудование, нужны партнеры. И открываться мы можем там, где они есть. Раньше нас Новая Голландия поддерживала, не знаем, получится ли с ними сотрудничать в этом году.Проект, призывающий петербуржцев давать елкам если не вторую жизнь, то как минимум – второе назначение, существует с 2015 года. За это время удалось собрать и утилизировать 10 тысяч деревьев.- По сути, чтобы сдать елку, не нужно ехать через весь город. Даже из центральных районов за полчаса можно добраться до какого-нибудь пункта, - говорит Лидия. – Все они есть на нашей карте, которая постоянно обновляется. Как ни странно, у нас много энтузиастов, которые готовы привезти елку, куда угодно. Как правило, это те люди, которые месяцами копят и сортируют мусор, чтобы поддержать раздельный сбор.Как говорит Лидия, не важно, красивая ваша елочка или уже высохшая и облетевшая. На щепу, из которой делают подстилки для животных, годятся любые деревья. Главное, чтобы они не были обработаны химикатами и укутаны мишурой. Это может серьезно навредить.- Переработанные елки мы направляем на конюшни, в питомники и центр «Велес», - отмечает Лидия. – Если дерево еще свежее, живое, то его могут скормить животным. И не будет ничего хорошего, если та же лошадка проглотит кусок мишуры.Чтобы елочку было удобно везти, ее можно разрубить и рассовать по пакетам. Целые деревья, по сути, не нужны. Однако, выгружая, елку обязательно нужно распаковать, чтобы сэкономить время тех, кто будет отправлять растения на утилизацию.КОНКРЕТНОВыборгский районПо 31 января 2021, 11:00 - 19:00 Конный клуб «Кентаврик»Парголово, дорога в Каменку, 3Красносельский районПо 21 января 2021, 10:30 - 18:00 Оранжерея Южно-Приморского паркаПетергофское шоссе, 27лКалининский районПо 17 января 2021, Калининский район (на контейнерных площадках)Ул. Лужская, 4Пр. Просвещения, 84 корпус 1Ул. Черкасова, 2Гражданский пр., 129 корпус 2Гражданский пр., 104 корпус 1Ул. О. Форш, 7 корпус 1Ул. Д. Бедного, 1 корпус 2Светлановский пр., 99 корпус 2Ул. Учительская, 19 корпус 1Суздальский пр., 85Пр. Просвещения, д. 78Ул. Д. Бедного, 30 корпус 1Ул. Д. Бедного, 18 корпус 2Ул. Герасимовская, 14Ул. Федосеенко, 30Пушкинский районПо 24 января 2021 СлавянкаШушары, Ростовская ул. 20с (площадка на Большом круге)Красногвардейский районС 15 по 17 января 2021, 10:00 - 22:00 Охта МоллБрантовская дорога, 3, у контейнера раздельного сбора отходов со стороны ул. МагнитогорскойКонтактный телефон: +7 911 104 44 66, ЕкатеринаКировский районС 16 по 17 января 2021, 10:00 - 17:00 Спортивная площадка между домами 4 и 6 по ул. Морской пехотыНа спортивной площадке между домов по адресу: Морской Пехоты, 4 и 6Контактный телефон: +7 911 104 44 66, ЕкатеринаПо 21 января 2021, 9:00 - 18:00Ул. Генерала Симоняка, 9, перед входом в Муниципальное образование Ульянка во двореКонтактный телефон: +7 952 214 96 00, ПавелПушкинский район16 января 2021 Шушары11:00 - 12:00 Ленсоветовский, 1112:00 - 13:00 Сквер 70-летия Победы, напротив Окуловская улица, 415:00 - 16:00 Детскосельский, Колпинское шоссе, 13Контактный телефон: +7 911 166 06 60, ИнгаФрунзенский район17 января 2021, 12:00 - 15:00 МО №72Пражская, 33, у ДОТаКонтактный телефон: +7 960 253 72 90, Денис, +7 981 733 45 00, ТатьянаЛенинградская область, Киришский районПо 17 января 2021, КиришиСтадион «Нефтяник», ул. Строителей, 5аСтадион «Энергетик», Комсомольская ул., 7Парк Семейного отдыха (у входа со стороны пр. Ленина, 11а)На новой набережной возле остановки (напротив Волховской наб., 44)Ленинградская область, Всеволожский районС 14 по 31 января 2021 МЕГА ДыбенкоКудрово, Мурманское шоссе, 12-й километр, 1, парковка рядом с «Правилами деления»14 - 31 января 2021 МЕГА ПарнасКАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1, парковка рядом с «Правилами деления»Контактный телефон: +7 911 216 26 55, Петр