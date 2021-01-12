Судебная эпопея с 64-летним историком Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, продолжается. В конце прошлого года суд вынес приговор доценту СПбГУ, признав его виновным в расправе. Прокуратура просила отправить кавалера Ордена почетного легиона в тюрьму на 15 лет. Адвокаты просили дать ему не больше 8 лет колонии. В итоге суд не стал прислушиваться к обеим сторонам. Историка приговорили к 12,5 годам лишения свободы.Сторона обвинения с таким приговором согласилась. Семья Анастасии Ещенко заявила, что осталась довольна решением суда. Адвокаты Соколова долгое время сохраняла интригу, не отвечая на вопросы - будут ли они обжаловать приговор. И сейчас адвокат Сергей Лукьянов заявил, что все же отправил жалобу на приговор.- Мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова, - заявил адвокат Лукьянов. - В апелляционной жалобе я в том числе прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное Соколову наказание.Адвокат Соколова Сергей Лукьянов назвал семь смягчающих обстоятельств. Среди них дети Соколова на его иждивении, признание вины и раскаяние, общее состояние здоровья, сотрудничество со следствием, аморальное поведение жертвы (суд отказался это признать) и психотравмирующая ситуация, а именно травля со стороны научного оппонента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя любовь Наполеона: Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режимаСуд вынес приговор убийце 24-летней аспирантки Ещенко. Рассказываем самое главное, что нужно знать об этом деле (подробности)