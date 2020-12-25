В Санкт-Петербурге 25 декабря 2020 года суд поставил точку в самом громком преступлении города на Неве последних лет, которое прозвали «чисто питерским убийством». Суд огласил вердикт 64-летнему доценту СПбГУ, кавалеру Ордена почетного легиона, историку Олегу Соколову. Обвинение просило 15 лет колонии, адвокаты - не больше 8 лет. В итоге Соколов получил по совокупности 12,5 лет колонии строгого режима.Судья, чтобы принять решение, взяла для себя паузу в две недели. И сейчас она озвучила, какой будет дальнейшая судьба Сира. Свой вердикт она начала со слов: \\"суд установил вину Соколова\\".- Соколов признал вину, но отрицал, что совершил умышленное убийство Ещенко. От Соколова поступило заявление следователю - явка с повинной. Суд постановил признать Соколова Олега Валерьевича виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и в \\"незаконном хранении оружия и патронов\\" и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима, - зачитала судья приговор в полной тишине.После приговора \\"Комсомолка\\" рассказывает самое главное, что нужно знать об уголовном деле эпатажного историка.НЕ ОТ СИРА СЕГОЕще недавно район набережной реки Мойки был известен как место убийства Распутина и дом старухи-процентщицы. Но 64-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов сумел затмить эту славу и навечно вписал свое имя в криминальную историю города. В ночь с 8 на 9 ноября упавшего в реку историка заметил проезжавший мимо таксист. Олега Соколова спасли, а вместе с ним из воды достали и его рюкзак, в котором ошарашенные полицейские нашли женские руки.- Он долго был в воде и получил переохлаждение, - вспоминает тот день врач скорой помощи Игорь Лактун. - Кричал несвязанные слова: «Не трогайте меня, не подходите ко мне». Он все время держал при этом в руках рюкзак и не хотел с ним расставаться. Полицейские уже собирались уезжать, когда мы заметили у него пистолет в кармане. Тогда патрульный решил осмотреть рюкзак, там лежал пакет. Он его развернул и отшатнулся: «там человеческие руки».Личность убийцы оперативников поразила не меньше, чем руки в его рюкзаке. Перед ними стоял 64-летний специалист по наполеоновской эпохе, кавалер Ордена почетного легиона (высшая награда Франции), доцент СПбГУ Олег Соколов. Историк был эпатажным: рядился в костюмы генералов эпохи Бонапарта и требовал называть себя Сир. Он был одержим личностью Наполеона и посвятил ему все свои научные труды. Более того, Соколов проводил масштабные исторические реконструкции, в которых командовал целыми армиями.Полицейские тут же направились к Сиру домой, где их ждала новая ужасная находка – голова 24-летней аспирантки все того же университета Анастасии Ещенко. Несмотря на разницу в возрасте в 40 лет, преподаватель и его студентка жили вместе и даже планировали свадьбу.ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НАСТИ ЕЩЕНКО- С Анастасией Ещенко мы познакомились в университете в 2014 году, когда я преподавал у нее историю. Она походила на гордую принцессу, - выдохнул доцент полицейским.По словам общих друзей Ещенко-Соколова, девушка влюбилась в преподавателя на первой же лекции. Романтику подкрепляла общая любовь к истории и Наполеону. Учебный роман настолько захватил обоих, что преподаватель после лекции пригласил студентку к себе домой.- Я прибрался, купил вкусностей, мы посидели, поговорили. Помню, что я сразу сказал, чтобы не было никаких иллюзий - я женат, у меня двое маленьких детей, - вспоминает Олег Соколов.Но семья Соколова студентку не смутила. Бурный роман развивался стремительно. Уже на второй встрече они стали близки.- На этот раз все было немножко по-другому. Мы долго говорили об истории, и постепенно разговор перешел в другую плоскость. Она встала, я встал, она обняла меня, я обнял ее. Мы поцеловались, и она сказала, что это первый поцелуй в ее жизни, - покаялся Соколов.Настя призналась Соколову, что из-за горбинки на носу комплексовала. Она не ходила на вечеринки и никогда не имела близких отношений.- Между нами произошло то, что делают мужчина и женщина, - с улыбкой рассказывает историк. - Мы пошли в спальню. Все было достойно и благородно, я был просто удивлен чистотой и достоинством этой девочки.РОМАН РАЗДОРАОтношения преподавателя и студентки не поощрялись в университете, но Соколов и Ещенко закрыли на это глаза. Историк попросил называть себя «сир», а Настю прозвал Изабэль. Так он обращался к ней даже на лекциях.- Она с нами никогда не обсуждала личную жизнь, но о том, что они в отношениях, знал весь университет, - вспоминают однокурсники Насти.- Я узнал весной 2019 года. Кто-то из коллег сказал, что Олег Валерьевич и Ещенко встречаются, - вздыхает директор Института истории СПбГУ, профессор Абдулла Даудов. - Я не имею право вмешиваться в личную жизнь, но спросил у Соколова - правда это или нет. Он ответил - да, у нас все серьезно, мы друг друга любим, ее родители в курсе.Мать Ещенко работает подполковником полиции. Отец – учитель в школе. Признание дочери стало для них ударом. Юная девушка влюбилась в своего преподавателя старше ее на 40 лет! Семья пыталась отговорить Настю от такого романа. Но она была непреклонна.- Она любила этого человека, - вздыхает отец Насти Олег Ещенко. - Если человек любит, уговаривать его, внушать, доказывать бесполезно.Но университет был не главной преградой для отношений. Ведь все знали, что историк женат на учительнице гимназии Анне Кукушкиной и воспитывает с ней двоих детей.- Я знакома с женой Олега. Но в какой момент вместо супруги на мероприятиях – костюмированных балах, на исторических реконструкциях стала появляться эта Настя, - делится подруга Соколова Ольга. - Она училась под его руководством, он был ее научным руководителем. Она просто как студентка была влюблена в преподавателя.«10 ЛЕТ НАЗАД ЧУТЬ НЕ УБИЛ ДРУГУЮ СТУДЕНТКУ»Сама Анна Кукушкина съехала от Соколова, но продолжала быть с ним в браке еще несколько лет. Учительница терпеливо относилась к фавориткам мужа. Ведь для нее это была не первая измена.Соколов ранее уже крутил романы со студентками. Первой жертвой историка стала Екатерина Прижигодзкая, с которой преподаватель встречался с 2008 по 2010 года. Тогда у Соколова только родилась дочка.Сейчас Екатерина понимает, что ее история один в один напоминает Настю. Соколов тоже хотел назвать ее Изабэль. Он говорил студентке, что его брак несчастен, что разведется и женится на ней. Но за два года он так это и не сделал. Тогда она решила от него уйти. Преподаватель пришел в бешенство. Ссора чуть не закончилась убийством.- Он приготовил жгут, связал мне руки. Принес стул и усадил меня, - вспоминает с ужасом Екатерина. - Это все было продумано. Все шкафы были закрыты красной тканью. Я тогда не поняла, для чего это - для устрашения или на случай, что так проще было все убирать. Он бил меня, потом принес утюг, включил в розетку и стал угрожать, что изуродует. Говорил, что если убьет, труп закопает на ближайшей стройке. Все это длилось около часа. Он методично бил в грудь в лицо. В конце он накинул мне на шею поводья для лошадей и стал душить. Я в какой-то момент потеряла сознание. После этого он меня отпустил, у него случилась истерика, стал плакать, что я его довела до состояния аффекта.Девушка признается, что теперь 8 ноября празднует как второй день рождения. Ведь тогда для нее все могло закончиться, как для Анастасии.Правда, все же одну жизнь до Анастасии Соколов успел погубить. В 80-х годах Олег Соколов участвовал в съемках фильма «Россия молодая». Участники картины до сих пор помнят, как под командованием историка потонул корабль с молодым ученым на борту.- Он вел корабль, который из-за неправильных действий, стал тонуть. И Соколов в первую очередь стал спасать свой чемоданчик с антикварными подсвечниками. Схватил его и первым прыгнул на шлюпку. Поплыл один, не стал никого спасать, - вспоминает один из участников плавания Рудольф Пожогин.«ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА СТАЛА НЕВЕРНОЙ МЕГЕРОЙ»Через несколько лет учебного романа жена Соколова подала на развод. Тогда он стал планировать свадьбу с Ещенко.- Нам казалось, что все, что происходит с нами - это какая-то удивительная сказка, что прекраснее этого ничего не может быть, - рассказал в интервью «Комсомолке» Соколов. - После Нового 2018 года жена ушла уже окончательно, а Настя переселилась ко мне домой. Мы стали жить фактически как муж и жена. В 2019 году подали с Настей заявление в ЗАГС.Удивительно, но юная красавица даже считала, что недостойна мужчины, который старше ее на 40 лет.- Я жду, верю, что мы можем быть вместе. Я слишком некрасивая, чтобы быть счастливой в браке. Но каждый день я могу видеть вас (Соколова) и прикасаться. Знаю, что вы любите меня. Жду вашего звонка, милый, дорогой сир. Надеюсь, вы не забываете обо мне, я вас всегда помню, - писала Ещенко в своем дневнике.Правда, сказка длилась недолго. Вскоре между возлюбленными начались ссоры. По словам Соколова, Настя не переносила его детей.- Она мне писала: «Ненавижу тебя, чертов ублюдок, и твоих выродков. Ненавижу твоих тварей». Половина наших скандалов заканчивалась тем, что я ей говорил: «Уходи! Уходи, мы не будем жить!»,– утверждает Соколов. – И тут она забирала свои слова обратно. Она либо начинали делать вид, что ничего не произошло, либо извинялась, но не уходила.Соколов даже заподозрил, что Настя не чиста. По его словам, у нее якобы появился любовник, с которым она планировала устранить историка, чтобы забрать его трехкомнатную квартиру на Мойке, которая оценивается в 20-30 миллионов рублей.- Спустя два месяца после убийства я узнал, что у Насти тогда появился любовник. Но не просто любовник. Настя завела интимную связь с бандитом-рецидивистом! – уверяет историк. - Настя стала совершенно другой, оступившись один раз, она пошла по наклонной плоскости. Она стала неверной мегерой.«ИЗМЕНЯЛ, ПЛАНИРОВАЛ УБИЙСТВО И ПРАЗДНОВАЛ ЕЕ СМЕРТЬ»Однако семья Насти Ещенко убеждена, что Соколов выдумал историю про любовника. Никаких доказательств этого нет. А сам рецидивист, про которого он говорил, сидит в СИЗО на Украине. Измена Анастасии была частью линии защиты историка, чтобы доказать аморальное поведение жертвы и получить смягчение.- Версия про любовника нужна, чтобы очернить Анастасию, - уверена адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева. – Но на самом деле все наоборот - есть основания полагать, что Соколов изменял Анастасии, в том числе с бывшей женой. Скорее всего, в тот роковой вечер ссора была не из-за детей Соколова. Да, они могли вызывать раздражение Анастасии, но только потому, что Анастасия поняла, что историк ей изменяет со своей бывшей женой, прикрываясь детьми.Сам Соколов объяснял, что это было убийство по случайности.- Мы поссорились, я хотел припугнуть выстрелом под ухо, но она бросилась на меня, в руках у нее был нож, я выстрелил и попал в голову, дальше ничего не помню, - убеждал всех Соколов.Однако адвокат семьи Анастасии Ещенко уверена, доцент планировал убийство. Аспирантка, возможно, решила от него уйти. И он не перенес этого.- Олег Валерьевич заходил в гугл-карты и искал, как будет избавляться от трупа, когда Настя была еще жива, - делится Бакшеева. - Анастасия в 1 час 49 минут ночи разговаривала с братом по телефону. Она сказала, что они с Соколовым помирились. В 1:49 ночи в первый раз Соколов загрузил «гугл-карты». То есть, в то время, когда Анастасия спокойно общалась с братом, Олег Валерьевич стал смотреть локации, куда он потом сбросил останки Анастасии. Порядка 6-8 раз он смотрел разные локакции, куда он будет сбрасывать останки еще живого человека.Обвинение уверено, что Соколов не только запланировал убийство. Но и сделал это хладнокровно. Помирившись с аспиранткой, он дождался, когда та ляжет спать на кровать.- Олег Валерьевич на первом допросе сказал, что после ссоры они оба успокоились, и Анастасия пошла в спальню, - рассказывает старший оперуполномоченный отдела по расследованию убийств главка полиции Алексей Федоров. – Она легла. Соколов сказал, что конфликт задел его, он пошел в другую комнату, где у него находился обрез. Он взял обрез, зарядил 4 патрона и пошел в спальню. Приблизившись к Ещенко, с небольшого расстояния произвел четыре выстрела. Она лежала в постели, а он стоял. После этого он переместил труп под кровать. Мы спросили у него, почему? Он ответил, что 8-го вечером у него была назначена встреча с двумя морскими офицерами, и он не хотел переносить ее даже после того, что произошло.На следующий день после убийство Соколов действительно принимал гостей, пока труп Насти был в другой комнате. Он пил коньяк, закусывал его икрой и говорил о Наполеоне. Когда вечеринка прошла, он расчленил тело и стал выбрасывать по кускам в Мойку.Прокуратура требовала для историка 15 лет колонии, адвокаты просили- не больше 8 лет, учитывая его здоровье, наличие детей и положительные характеристики с признанием вины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)«У нее появился любовник – рецидивист в федеральном розыске»: Историк Соколов заявил, что узнал об измене аспирантки ЕщенкоПо его словам, он не исключает, что возлюбленная была с ним по заданию преступника (подробности)«Пил коньяк и шутил»: Коллега Соколова рассказал о вечеринке у историка после убийства аспиранткиВ это время тело невесты лежало в закрытой соседней комнате (подробности)«У нас была идиллия, пока мы не начали жить вместе»: Историк Олег Соколов об убитой студентке, о любви и изменахЭкс-доцент СПбГУ в своем первом расширенном интервью рассказал о своей жизни, бывших женах и второй студентке, которая его обвиняет в побоях (подробности)«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать (подробности)«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачомДевушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. 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