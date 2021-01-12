Петербургские охотники за северным сиянием, или как его еще называют Авророй (Aurora Borealis), поймали удачу за хвост и сделали несколько красочных снимков яркого природного явления. Для этого им пришлось не спать ночь и уехать за две сотни километров на границу с Вологодской областью.- Сегодняшняя ночь была волшебная. Заток холодного воздуха из Архангельской области победил прибалтийские тучи, небо стало ясным практически по всей области и произошло настоящее чудо! Температура доходила до -25, но наша команда не сдавалась. Уехали подальше на восток в милую, самобытную деревеньку Родионово, что на востоке Ленинградской области. Она стоит на берегу небольшого озерца, пейзажи в ней очень живописны, а небо очень темное, - написала в соцсетях одна из «охотниц» Екатерина Стрельникова.Но терпеть мороз было зачем. В итоге у команды из четырех человек получились отличные кадры полярного сияния. Все ночное небо над областной деревушкой оказалось залито зеленым светом.Такую же красоту, к слову, наблюдали и в Архангельской области за тысячу километров от Петербурга.Напомним, что северное сияние происходит из-за солнечной активности и взаимодействия выброшенных светилом частиц с магнитным полем земли. Зачастую оно сопровождается мощными магнитными бурями, на которые реагируют метеочувствительные люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Северное сияние в Санкт-Петербурге 2020: Как ловить и где смотреть редкое природное явление«Охотник» за северным сиянием рассказал, как не пропустить самые красивые солнечные вспышки (подробности)Житель Санкт-Петербурга «поймал» северное сияние, когда летел в МурманскОхотник за завораживающим чудом природы сделал красивые снимки (подробности)Северное сияние в России: вся палитра красок в зимнем небеКуда отправиться путешественникам, чтобы увидеть чудо природы (подробности)