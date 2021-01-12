Экстренные и оперативные службы Приморского района Санкт-Петербурга примчались утром 12 января на улицу Савушкина, где в 640-й школе произошло ЧП. Прямо на перемене, из окна коридора, расположенного на верхнем этаже 4-этажного здания выпал ученик.- Утром в вторник, 12 января, около 12:00 ученик шестого класса общеобразовательной школы №640 выпал из окна. В тяжелом состоянии он был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Приморского района.По предварительным данным, ребенок находится в реанимации.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики и чиновники районной администрации. Получить комментарий в дирекции школы корреспонденту «Комсомольской правды» пока не удалось - телефоны не отвечают.Проверку по факту произошедшего уже начала прокуратура.- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, что утром вторника стало известно о другом похожем ЧП, произошедшем накануне в Красносельском районе. Там, 11 января, при падении с 24 этажа погибла 14-летняя школьница. В причинах трагедии разбираются правоохранительные органы.