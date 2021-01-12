Два трагических случая гибели школьниц произошли в Санкт-Петербурга всего за два дня. 10 января на Дачном проспекте 8-летняя девочка утонула в ванне, а последний инцидент случился в Красносельском районе города, где при падении с высоты 24 этажа разбилась ученица шестого класса.- 11 января в 09:06 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение от о том, что у дома 2 по улице Добровольцев лежит труп несовершеннолетнего, - информирует источник в правоохранительных органах.Через девять минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники МВД нашли на газоне под окнами многоэтажки тело девочки-подростка. А вскоре удалось установить и ее личность. Погибшей оказалась 14-летняя школьница, жившая на улице Катерников.По словам матери и отчима девочки, в последнее время у нее были проблемы с поведением и семья даже обращалась к частному психологу.Точные причины и обстоятельства трагедии установит следствие.