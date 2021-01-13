Санкт-Петербург и Ленинградская область в очередной раз подтвердили звание мест, где происходят мрачные, но нетривиальные преступления. Достойная пера Достоевского история произошла ранним утром 13 января в городе Сланцы, что в сотне километров от Северной столицы, где полицейские после недолгой погони остановили УАЗ «Патриот» с пьяным водителем за рулем. При осмотре машины стражей порядка ждала страшная находка: на заднем сиденье лежал труп человека с рубленой раной, а в салоне валялся окровавленный топор.- 13 января 2021 года в 04 часов 05 минут возле дома 3 по ул. Дзержинского в городе Сланцы экипажем ДПС была предпринята попытка остановки автомашины УАЗ. В 04 часа 10 минут данная автомашина была остановлена в деревне Сижно Сланцевского района. Водитель управлял вышеуказанным ТС с признаками опьянения, прав не имеет.При осмотре автомашины, был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти (резаная рана шеи и уха), - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Также в рапорте значится «топор и покрывало со следами вещества бурого цвета».Установить личность погибшего сразу не удалось., так как документов при трупе не оказалось. Сейчас этим вопросом занимаются следователи Главного управления СК России по Ленобласти, которым передали все материалы.Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после судмедэкспертизы, которая установит причины смерти неизвестного.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Город разбитых надежд: Психиатры объяснили серию расчленений людей в Санкт-ПетербургеДоцент Соколов и жена рэпера Энди Картрайта стали героями самых чудовищных историй за последние годы. «Комсомолка» вместе с экспертами попыталась выяснить, что происходит (подробности)