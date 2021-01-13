Новость о том, что бывшая супруга Андрея Аршавина, с которой футболист скандально развелся летом 2019 года, смертельно больна, повергла многих в шок. О своем состоянии Алиса Казьмина сама рассказала в Instagram после многочисленных расспросов подписчиков, почему она закрывает лицо на всех фото.- Уже было две операции, - честно написала Алиса. - Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.Женщина уверена, что ни о каком выздоровлении речи быть не может. Потому что сами врачи не понимают, что с ней. И сколько ей осталось жить – неизвестно. Сейчас она и ее близкие заняты поиском хороших специалистов, которые могли бы спасти ее.Правда, не все поверили горю Алисы. Некоторые фолловеры начали ей писать, что скрывает она свое лицо из-за неудачной ринопластики, а пугающую историю сочинила лишь для того, что разжалобить Аршавина и вернуть назад. Напомним, Казьмина и Аршавин поженились в 2016-м, а уже летом 2019 года развелись. В браке у них родилась дочь Есения. Поговаривают, что их отношениям пришел конец из-за многочисленных измен футболиста.«Комсомолка» в Петербурге» связалась лично с Алисой Казьминой. И вот, что она нам рассказала.- Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии, - сквозь слезы призналась женщина. - Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.По словам Казьминой, страшная трагедия пришла в ее жизнь, как она считает, из-за того, что на нее навели порчу.- Держаться помогают мама и бывший супруг Алексей (Алексей Казьмин – первый муж Алисы - Прим. ред.). Жалею, что в свое время от него ушла. Он сейчас очень заботится обо мне и о детях. Причем не только о двух своих, но и о Есении, - поделилась Алиса.Она с сожалением говорит о том, что ее 3-летняя дочка больше двух лет не встречалась со своим родным отцом. И никаких подарков на Новый год от него она тоже не получила. Аршавину, как она утверждает, совершенно нет дела до малышки.- Он не видит Есению и не интересуется, как она. Алименты платит через приставов. Больше ничем не помогает. Наверное, знает ее, как и вы, - заявила Казьмина. - Первый супруг любит ее и делает для нее больше и чаще, чем ее родные люди (Алиса говорит об Андрее Аршавине и его маме – Прим. ред.).Не проснулись отцовские чувства у Аршавина и после того, как Алиса разоткровенничалась со всеми о своей страшной трагедии: никаких вопросов о ее самочувствии и какой-либо помощи от экс-супруга ей не поступало.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдвокат Алисы Казьминой о ее разводе с футболистом: «Мать Аршавина - миллионер, он всю недвижимость на нее оформлял»Жена футболиста может остаться ни с чем (подробности)Андрей Аршавин впервые за пять лет увиделся с детьми от Юлии БарановскойФотографией с сыновьями футболист поделился в Instagram (подробности)Очевидцы: Женатый Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе в Петербурге с двумя девушкамиИ отказался платить 3 тысячи рублей за прогулку на лошади (подробности)