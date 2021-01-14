В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку «группы смерти», которую трое 13-летних школьниц создали в одном из мессенджеров. Масштабная спасательная операция развернулась накануне в Красногвардейском районе. В полицию позвонила обеспокоенная мама одной из девочек и рассказала, что дочь не вернулась из школы, оставив предсмертную записку. Родителям подросток стала отправлять сообщения на телефон. Как стало известно \\"КП-Петербург\\", она прислала sms из разряда: \\"Прости, если обидела, сейчас я сделаю что-то плохое\\".- Было установлено, что школьница ушла в компании еще двух своих одноклассниц, одна из которых также оставила матери записку аналогичного характера, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейские при содействии регионального УФСБ предотвратили трагические последствия: установили местонахождение девочек и передали их вызванным медикам.Силовики сработали мгновенно. Сотрудница дежурной части попросила ФСБ установить геолокацию девочек. Разведчики дали периметр, где находится мобильные телефоны школьниц. Узнав, что эти подростки в последнее время гуляли в основном по заброшенным домам, красавица в погонах вручную стала вычислять нужное место. Всю собранную информацию она передала 80 сотрудникам полиции (весь отдел был поднят по тревоге), которые выдвинулись на поиски девочек.В одной из парадных полицейские нашли троих школьниц, которые были уже на грани смерти. Они попытались покончить с собой одним из способов самоубийств, планировали приступить ко второму. Девочек доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизням ничего не угрожает.Как оказалось, подружки планировали свое самоубийство еще с декабря.- В дальнейшем, выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что в конце декабря эти школьницы создали так называемую «группу смерти» в одном из мессенджеров, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством. При этом необходимо отметить, что семьи школьниц исключительно благополучные, и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Для нее привлекли работников подразделения по делам несовершеннолетних. Работники МВД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.\\"КП-Петербург\\" изучила личности девочек. Как сообщает полиция, они действительно все из благополучных семей. Девочка, мать которой обратилась в дежурную часть, воспитывается в многодетной семье с сестрой и братом. У них отдельная четырехкомнатная квартира. Отец самозанятый, в момент ЧП был в гостях в Калининграде. Школьница учится в гимназии, характеризуют положительно.Вторая школьница живет в трехкомнатной квартире с отцом, матерью, братом и бабушкой. Семья также благополучная, всем обеспечена.Третья ученица тоже из обеспеченной многодетной семьи. Проживает с мамой, отцом, братом, сестрой и бабушкой в трехкомнатной квартире.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чудо под Старый Новый год: Сотрудница дежурной части, ФСБ и 80 полицейских отыскали и спасли трех школьниц от самоубийстваДевочки оставили родителям прощальное послание и уже были в шаге от смерти, но смекалка красавицы в погонах и упорство почти сотни ее коллег помогли найти их в заброшенной парадной (подробности)