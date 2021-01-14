Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится ежегодный концерт «Желтые звезды». За пультом Академического симфонического оркестра филармонии – дирижер Владимир Альтшулер, в программе – произведения Исаака Шварца, Леры Ауэрбах. Солисты – Ксения Раппопорт (художественное слово), Полина Осетинская (фортепиано), Анна Зильберборд (скрипка).Концерт «Желтые звезды» пройдет в седьмой раз и послужит музыкальным посвящением жертвам одной из величайших трагедий человечества. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают ежегодно 27 января, в годовщину освобождения Освенцима в 1945 году. По приблизительным оценкам только в этом лагере смерти были замучены и сожжены более миллиона евреев.Программа посвящена памяти и скорби о трагедии, которую важно сохранить и передать следующим поколениям. В концерте 2021 года прозвучит масштабное произведение Исаака Шварца – концерт «Желтые звезды» («Пурим-шпиль в гетто»). Сочинение представляет собой гимн мужеству и единству еврейского народа, иллюстрирует празднование веселого Пурима, состоявшегося в концлагере в преддверии казни. Произведение написано в честь шведского дипломата Рауля Валленберга, который в годы Второй мировой войны спас от смерти десятки тысяч евреев.Актриса Ксения Раппопорт прочтет стихи Нобелевского лауреата, немецкой поэтессы Нелли Закс. Юная скрипачка Анна Зильберборд исполнит произведение современного композитора Леры Ауэрбах «Молитва» для скрипки соло. Художественный руководитель проекта «Желтые звезды» – Валерий Галендеев.НА ЗАМЕТКУКогда: 26 января 2021, 20:00.Где: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2), Большой зал.