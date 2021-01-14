В декабре благотворительный фонд «Доброделы» запустил небольшой фотопроект «Праздник для всех». Волонтеры фонда совместно с известным петербургским фотографом Ольгой Проскуриной не только навещали своих подопечных, а создавали им новогоднее настроение. У каждой семьи свой путь и сложности на нем, но всем семьям одинаково хочется волшебства. И речь не только об исполнении желаний, речь еще и об ощущении праздника вокруг себя, принадлежности к нему.Организаторы приносили с собой новогодние игрушки и аксессуары и помогали украшать дом. Среди участников была многодетная семья Махмудовых. Так сложилось, что одна из дочерей в прошлом году прошла курс химиотерапии. А из-за постоянных заболеваний младшего сына мама не может работать, а отец трудится простым водителем, который во время первой волны остался без работы. Как призналась мама Гузала, для них участие в таком проекте - колоссальная поддержка и надежда, что все будет хорошо.Также среди участников были и участники войны. Пожилым женщинам очень не хватает общения и внимания, поэтому они очень обрадовались приходу волонтеров.В канун Старого нового года организаторы презентовали фотокарточки, чем еще раз напомнили, что творить добро и чудеса под силу каждому.- «Праздник для всех» - для меня это даже не фотопроект, - говорит фотограф, идеолог проекта Ольга Проскурина. - Фокус был на другом - провести время с людьми, которые нуждаются во внимании, подарить им предновогоднее настроение, украсить дом и увидеть, как настроение их меняется в лучшую сторону. Мне кажется, у нас все получилось.