Новость о том, что в Мариинской больнице – одной из крупнейших и важнейших больниц Санкт-Петербурга – начали продавать пациентам места у кислородных консолей, наделала шуму среди горожан. Напомним, с такой информацией выступили интернет-СМИ: «новую услугу» они назвали «выгодной продажей воздуха», а также привели расценки – от 10 000 до 18 000 рублей за сутки. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.Мариинская больница перепрофилирована под «коронавирусный» стационар с 6 ноября 2020 года. Поток больных, учитывая ее расположение и общую обстановку в городе, здесь гигантский – достаточно вспомнить, что все 634 инфекционные койки оказались заполнены уже в первые три дня после перепрофилирования. Поэтому народное возмущение понятно и оправдано: и так людям туго, а тут еще и подышать кислородом хотят давать за денежку… однако на самом деле все оказалось, мягко говоря, немного не так.- Откуда этот фейк – а это именно фейк – взялся, сказать довольно трудно, - объяснили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе Мариинской больницы. – Вероятнее всего, все началось с того, что заведующие напомнили лечащим врачам, что некоторым пациентам, которые уже долго находятся на кислородной поддержке, нужно иногда давать подышать самостоятельно, чтобы у них не развивалась атрофия легких. Видимо, кто-то что-то не так понял, решил, что людей «отключают» от консолей, потом вспомнил о том, что у нас есть платные палаты – они действительно есть – и создал «сенсацию».Кроме того, отмечают в больнице, журналисты, скорее всего, перепутали «сервисную доплату» и «хозрасчет». Сервисная доплата, это, говоря казенным языком, «улучшений условий пребывания» - то есть, к примеру, перевод из четырехместной палаты в одноместную. Стоит это от 1 800 до 3 000 рублей. При этом деньги берутся только, условно говоря, за «комфорт», а все необходимое: лекарства, процедуры, врачебный уход и тот же кислород - пациенту по-прежнему предоставляется бесплатно. «Хозрасчет» же используется в том случае, если в палату кладут иностранца, которого привезли на «Скорой», но лечить за счет бюджета, если у него нет страховки, не имеют права по закону. Здесь цена действительно может возрастать уже до 20 000 рублей – в зависимости от того, какие именно услуги в ней больному будут оказывать.- Поэтому – нет, мы со всей ответственностью заявляем, что ни о каких «VIP-местах» речи не идет и идти не может, - констатируют в пресс-службе. – Кислород, в конце концов, один на всех – что мы его, кому-то недодадим, а для кого-то зарезервируем?Напомним, ранее «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» делала репортаж из красной зоны Мариинской больницы. Медики к тому моменту уже полтора месяца жили там как в общежитии – трудились на износ и болели вместе со своими пациентами.