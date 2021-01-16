Как прекрасно, что мир не без добрых людей. И россияне в очередной раз это доказали на собственном примере. Так, в начале января в Выборге случился крупный пожар: полностью выгорела двухкомнатная квартира заслуженных педагогов города - учительницы с 50-летним стажем Людмилы Семеновны Карповой и скульптора, педагога Тувия Израилевича Лейтмана.Пожилые люди, обоим больше 80 лет, в одночасье остались без крыши над головой, да еще и в такой мороз… Но их проблема решилась сразу же благодаря известной на всю страну и неравнодушной к чужой беде фельдшеру выборгской бригады скорой помощи, директору благотворительного фонда «Дикони» Виктории Шутовой. Как она рассказала «Комсомолке», когда случился пожар, пожилую пару разместили в «Дикони». А уже на следующий день она объявила сбор средств, чтобы им помочь. Откликнулись не только выборжцы и петербуржцы, но и люди из других уголков России. В стороне не остались и жители Израиля.- Я об этой семье много слышала, но познакомилась лично только после пожара. Это значимые и известные люди в городе. Они оказались в тяжелой ситуации. Кроме жилья им нужен был и уход, и еда, поэтому их привезли к нам в фонд, - объяснила корреспонденту «КП» Шутова. - Я была поражена поддержкой людей старшего поколения. У меня разрывался телефон. По голосам было понятно, что звонят женщины и мужчины достопочтенного возраста. Они с содроганием в голосе спрашивали, все ли хорошо у нашей семейной пары, интересовались, как им можно помочь. Наведывались в фонд, приносили сладости. Они очень хотели поддержать Людмилу Семеновну и Тувия Израилевича. Предлагали даже прийти и разгрести мусор в обгоревшей квартире. Я много думала о том, что наше поколение что-то потеряло, у нас уже такого нет.По словам Виктории Шутовой, здорово помогла администрация города.– После того, как все случилось, мне лично позвонил Ильдар Фагимович Гилязов. Было приятно, что он вмешался в эту ситуацию и как глава города, и как неравнодушный человек, - отметила она. - Люди из администрации переводили свои деньги, подрядчики делают ремонт за себестоимость.За неделю удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей. На ремонт квартиры пойдет 850 тыс. рублей. Остальные деньги уйдут на покупку мебели, ремонт подъезда и помощи соседям погорельцев, которые пострадали от пожара. Рабочие уже вовсю сверлят и стучат в обгоревших хоромах. Через два месяца заслуженные учителя смогут въехать в свежее и новенькое жилище. А пока они гостят у одного из своих учеников, который с радостью пригласил их к себе на время ремонта. -Людмила Семеновна и Тувий Израилевич, мягко говоря, были удивлены, как много человек откликнулось на призыв. Они считают себя абсолютно обычными людьми, которые честно жили и трудились, обучая детишек, - с улыбкой признается Виктория. - Они со слезами на глазах говорят мне: «Мы не ожидали, что столько людей нас помнят и готовы помочь». Думаю, что для них это прекрасное завершение их преподавательской карьеры. Это дорогого стоит. Да и вообще эта история – это хороший урок для нас для всех.