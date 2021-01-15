Два игрока основного состава «Зенита» сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев. Оба футболиста в итоге остались в Петербурге и не полетели на первые сборы сине-бело-голубых в Дубай.- Отправляемся на зимние тренировочные сборы, где будем работать до 27 января. Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.Всего на первые сборы Сергей Семак взял 27 игроков.Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.На сборах в Дубае у «Зенита» запланированы четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора», «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Скандальное интимное видео Дзюбы попало в сетьПока фанаты клепают на спортсмена непристойные мемы, футбольное сообщество выступило в его защиту (подробности)