Одна из самых необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга - \\"Мост глупости\\" - отметил юбилей. Утром в пятницу, 15 января 2021 года, в знаменитую переправу врезалась 200-я по счету \\"Газель\\". Очередной водитель не обратил внимание на указатели - высота моста 2,7 метров - и попытался проехать. Как результат, разбитая кабина и ожидание на морозе сотрудников ДПС.- Ну, вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали, - появилось сообщение в официальном Twitter \\"Моста глупости\\".Это уже второй автомобиль за 2021 год. Предыдущая 199-я \\"Газель\\" застряла под мостом 6 января.Пользователи социальных сетей горячо поздравляют мост с юбилеем.- Ура! С днем рождения! \\"Жахнем\\" шампанского! А тортик будет, - пишут горожане в соцсети.Отметим, что в 2020-й год для \\"Моста глупости\\" стал \\"урожайным\\". Под переправой застряли 22 машины. Кроме того, год стал рекордным - переправа продержалась без ДТП целых 73 дня. Годом ранее, в 2019-м, под мостом застряло всего 13 автомобилей. Один из юбилеев - 150 \\"Газелей\\" - мост отметил прямо в День города в 2018 году.Рядом с мостом установлены указатели об ограничении по высоте, на нем висит баннер с предупреждение. Правда полотно за годы уже успело выцвести.КСТАТИДо сих пор в городе не решили, что же сделать с «Мостом глупости». Эксперты советовали и перестроить переправу, и «углубить» дорогу под самим мостом. Такие идеи озвучивал и известный блогер-урбанист Илья Варламов пару лет назад. Однако пока есть только ограничители, которые, судя по всему, не очень-то меняют картину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мост глупости» готовится к юбилею: В Петербурге посчитали, сколько грузовиков застряли под путепроводом в 2020 годуОт знакомства с «Мостом глупости» никто не защищен. Подтверждение тому - последнее ДТП на развязке с участием автомобиля коммунальщиков (подробности)В День города в петербургский «мост глупости» влетела юбилейная 150-я «Газель»Развязку предлагают занести в Книгу рекордов Гиннеса (подробности)«Мостом глупости» занялся вице-губернатор Петербурга Игорь АлбинОбращение ему направил депутат Алексей Цивилев после 150-й врезавшейся в путепровод газели (подробности)