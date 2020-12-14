«Мост глупости» готовится к юбилею: В Петербурге посчитали, сколько грузовиков застряли под путепроводом в 2020 году

"Мост глупости" по-прежнему "ловит" фуры и грузовики. Фото: vk.com/foolsbridge

2020-й был полон сюрпризов. Но кое-что в Петербурге остается неизменным. Например, знаменитый «Мост глупости» на развязке Софийской, Ленсоветовской дороги и улицы Труда. Вот-вот – и путепровод отпразднует очередной юбилей - 200 «пойманных» ГАЗелей.

Вдруг кто забыл: попадаются они туда из-за небольшой высоты переправы – всего 2,7 метра. Баннер, на котором значится предупреждение «ГАЗель не проедет», уже давно выгорел и потрепался. Однако он и раньше не сильно помогал делу – вместе со знаками, указывающими на ограничение по высоте. В «Мост глупости» влетали невнимательные водители не только ГАЗелей, но и грузовиков, фур и даже пассажирских автобусов.

Уже 194 крупные машины врезались в низкий путепровод. Фото: vk.com/foolsbridge

А в 2018 году, прямо в День города, путепровод «подарил» Петербургу юбилейную, 150-ю, врезавшуюся газель. Именно тогда в Северной столице все же решили разобраться с «Мостом глупости». Власти потребовали сделать ограничители, после чего у переправы появились «лежачие полицейские» и мощная рама со специальными металлическими балками на цепях, которые бьют по кузову, предупреждая водителей о высоте пролета.

В 2020-м транспортные средства по-прежнему не только травмируют мост и собственные кузова, но и сносят предупреждающие балки. Их с завидным постоянством подвешивают обратно рабочие.

Фуры сносят предупредительные знаки. Фото: vk.com/foolsbridge

Что касается итогов текущего года, пока под мостом не прошли 18 машин. Для сравнения: за 2019-й их было 13. В общем зачете – всего 194 транспортных средства. Последней застрявшей как раз на днях стала машина коммунальных служб. К слову, подсчитывать «жертв» несколько лет подряд помогают очевидцы. У «Моста глупости» даже есть своя страничка в соцсети, которую ведет один из жителей Петербурга.

Есть и положительные моменты: в этом году мост побил рекорд – продержался целых 73 дня подряд без ДТП! Было это почти с начала декабря 2019 и до 17 февраля 2020. А дальше пошло-поехало. Не самое «урожайное» время выдалось на «карантинные» апрель и май. Но за лето мост нагнал с с десяток ГАЗелек.

В мост врезались уже почти 200 раз. Фото: vk.com/foolsbridge

КСТАТИ

До сих пор в городе не решили, что же сделать с «Мостом глупости». Эксперты советовали и перестроить переправу, и «углубить» дорогу под самим мостом. Такие идеи озвучивал и известный блогер-урбанист Илья Варламов пару лет назад. Однако пока есть только ограничители, которые, судя по всему, не очень-то меняют картину.