Казалось бы, многие готовы ради любимой работы переехать в другой город. Особенно, когда перебираться предстоит в Петербург или Москву. Чтобы выяснить, кто согласен в поисках карьеры уехать из родных пенат, сервис по поиску вакансий Superjob провел собственное исследование. Под прицел специалистов попали жители 15 городов-миллионников. В общей сложности было рассмотрено 112 тысяч резюме, в числе которых анкеты врачей, программистов, менеджеров, бухгалтеров, прорабов и руководителей. Выводы получились весьма занятные.Как оказалось, меньше всего людей, готовых к переезду ради карьеры, среди жителей Петербурга. Покинуть город на Неве в поисках работы мечты готовы лишь топ-менеджеры и проектировщики. И конечно же, в большинстве случаев их манит Москва. Хотя есть и те, кто готовы за лучшей жизнью перебраться в Екатеринбург, Иркутск и Краснодар.Московские специалисты тоже особо не горят желанием уезжать из столицы. Но все же в Белокаменной готовых к смене локации чуть больше, чем в Петербурге. И, как ни странно, для переезда москвичи чаще всего выбирают именно город на Неве. Больше всего среди желающих уехать из столицы – руководителей. Следом идут программисты, логисты и менеджеры по продажам.Что же касается регионов-миллионников, то здесь картина достаточно предсказуема: в большинстве своем представители профессий, участвующих в исследовании, легко бы переехали в другой город, будь на то возможность. В приоритете у них Москва и Петербург. Также специалистов привлекают Краснодар, Сочи, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Особенно изысканные предпочтения у воронежских прорабов – некоторые из них выбирают для переезда Новый Уренгой и Челябинск.Самыми легкими на подъем оказались омичи. Из этого города ради карьеры готовы переехать 85% врачей и 70% руководителей.