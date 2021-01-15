Новичок петербургского «Зенита» Вендел похвастался в своем Instagram покупкой iPhone и Sony PlayStation 5 из чистого золота. Бразильский полузащитник обратился к популярной компании IDesign Gold. Зарубежные умельцы специализируются на преображении смартфонов для их последующей продажи богачам, среди которых много именитых футболистов вроде Неймара, Мбаппе и Месси.Цена самого дорогого айфона доходит до 5 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше полумиллиона рублей – Прим. ред.). К нему прилагается «обшивка» 24-каратным золотом. А вот стоимость новенькой и драгоценной игровой приставки PlayStation, даже обычную версию которой пока сложно найти в России, не называется.Болельщики «Зенита» разделились на два лагеря. Кто-то считает, что покупки футболиста – его личное дело, другие же сетуют, что бразилец пока неубедительно играет за клуб, чтобы совершать такие поступки. Свои мнения люди оставляют в фанатских, то есть неофициальных сообществах команды во «Вконтакте», - например, в Fans FC Zenit и в «#вЗените».- Да ради Бога. Он их заработал официально. Никого не обокрал.- Некрасиво кичиться «бабками», лучше б детям или пенсионерам помог!- Он и 10 матчей не провел, вам уже голы подавай, плюс без предсезонки. В последних матчах был очень неплох.- Будут мериться теперь с Азмуном, один с «Ламборгини», другой с «плойкой» (PlayStation - Прим. ред.) золотой.Добавим, что сейчас «Зенит» находится на тренировочных сборах в Дубае, начиная подготовку к возобновлению сезона. С командой полетел и Вендел, а вот Дзюба и Лунев остались дома из-за положительного теста на коронавирус.