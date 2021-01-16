Петербургские полицейские задержали мужчину, который жестоко избил официантку кафе, которая отказалась налить ему водки после 23:00, когда заведение уже закрывалось. Все произошло в новогодние праздники в Адмиралтейском районе города.- 5 января 2021 года около 23.20 неизвестный злоумышленник напал на 22-летнюю официантку кафе на площади Труда и сильно избил ее. Пострадавшая рассказала, что агрессор пришел в заведение поздно вечером и требовал налить ему водки, однако когда ему отказали в обслуживании по объективным причинам, он начал вести себя неадекватно и нанес несколько ударов потерпевшей по лицу и телу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.На записи с камер наблюдения видно, как крепкий мужчина руками и ногами избивает хрупкую девушку, пока к ней на помощь не прибегают другие работники кафе. Нападавший успевает скрыться.Пострадавшей официантке понадобилась помощь медиков. Она получила множественные травмы, но не стала ложиться в больницу. Ее состояние медики оценили как удовлетворительное.В полиции по факту ЧП завели уголовное дело и начали искать нарушителя порядка. Однако неделю спустя он сам снова пришел в кафе, и вовсе не с извинениями. Но работники тут же его узнали и вызвали полицию.Хулигана, которым оказался 44-летний, официально безработный уроженец Смоленска, задержали, в отношении него заведено дело по статье «Побои». Впрочем, наказание по ней не особо серьезное: от штрафа (до сорока тысяч рублей), обязательных или исправительных работ до, в худшем случае, ареста на три месяца.Однако до рассмотрения дела мужчина побудет под стражей, такое решение 15 января принял суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Петербурге бывший сотрудник ворвался в кафе и избил официантаС собой уволенный работник унес его личные вещи и музыкальную аппаратуру (подробности)«Докопались до внешности»: Несколько парней жестоко избили студентку в кафе в центре Санкт-Петербурга18-летней Екатерине изуродовали лицо из-за ее короткой стрижки (подробности)