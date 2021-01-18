Управление Следственного комитета России по Республике Карелия возбудило уголовное дело после страшного пожара, вспыхнувшего вечером 17 января в жилой пятиэтажке в Петрозаводске.- По версии следствия, в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. При тушении спасателями обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка, - сообщает пресс-служба карельского управления СК.К сожалению, усилия врачей скорой помощи оказались тщетны и малыш скончался во время реанимационных действий. А за жизнь двоих спасенных мужчин сейчас борются карельские медики.Известно, что огонь вспыхнул около восьми часов вечера воскресенья в обычной пятиэтажке на улице Нойбранденбургской. Сейчас здесь продолжают работать следователи, а также дознаватели противопожарной службы МЧС.Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Виновным, если они остались в живых, грозит лишение свободы на срок до четырех лет.Напомним, что похожая трагедия произошла в первые дни 2021 года в Великом Новгороде. Тогда в охваченной огнем квартире погибли трое маленьких детей в возрасте от трех до пяти лет. Мать малышей осталась жива. Расследованием этого дела также занимается Следственный комитет.