В Санкт-Петербурге врачи ставят на ноги 96-летнюю блокадницу, которую в парадной ее дома на 4 линии Васильевского острова чуть не убил вооруженный ножом 50-летний грабитель. От смерти ветерана войны спасли члены полицейской династии - 23-летний сержант полиции Максим и его отец - полковник полиции в отставке, бывший замначальника дежурной части петербургского главка 50-летний Эдуард Цветков.- Мы были дома, когда услышали крики на лестничной площадке, именно крики, - рассказал \\"КП\\" Эдуард Цветков. - Подскочили. Сын вперед выбежал из квартиры, я следом за ним. Слышу голос Максима: \\"Что ты делаешь?!\\". Подошел, смотрю, а сын оттаскивает мужчину на ступеньки ниже. Рядом лежит пенсионерка. Сын нападавшему скрутил руку и держал. Тот оказался прыткий, вырвался. Сын крикнул мне, что у него нож. Услышав это, я ему сказал, что бежал вызывать скорую помощь, потому что пенсионерка была ранена.Максим Цветков вызвал скорую помощь, а его отец стал удерживать несостоявшегося убийцу.- Я попытался у него нож отобрать, но тот крутанулся и вырвал свою руку, - продолжает Эдуард Цветков. - В парадной стояла лопата снеговая, я взял ее и в грудь ударил его, чтобы он к стенке отошел подальше и не сбежал. Он, видимо, под воздействием препаратов был. Жилистый товарищ, сопротивлялся активно. Кричал мне: \\"Брось лопату!\\". В уголках рта у него даже пена была. Глаза стеклянные, неадекватные, какие-то сумасшедшие. Зрачки очень узкие были. Я черенком лопаты прижимал его в угол лестницы. Крикнул сыну, чтобы он держал дверь на улицу, чтобы нападавший не сбежал до приезда полиции.К этому моменту к дому подошел сосед Цветковых. Как оказалось, это был внук блокадницы, который шел к ней в гости.- Я крикнул: \\"Бабушка, у вас как дела?\\". Она руку подняла вверх, но сама не поднималась, он ей успел ударить ножом, - продолжает вспоминать события того дня глава семьи Цветковых. - Мы вовремя выскочили. Как раз в тот момент, когда он наносил удары ножом. Но женщина сама была в сознании. Мой сын вместе с ее внуком держали дверь, пока не приехали скорая и полиция. Это помогло, потому что он из угла лестницы смог вырваться и бросился к выходу, но не смог выйти на улицу, дверь держали. Полицейские были с пистолетом, поэтому без труда задержали нападавшего. А бабушку мы помогли погрузить в машину скорой помощи.Эдуард до службы в МВД закончил Военно-космическую академию имени Можайского, служил на космодром Байконур, получил медаль ордена \\"За заслуги перед Отечеством\\" 2 степени. После службы работал в органах, Максим пошел по его стопам и нисколько не жалеет. Сам же Эдуард гордится своим храбрым сыном.- Независимо от времени - выходной или не выходной, полицейский обязан пресечь преступление, - гордо говорит Эдуард. - Ну у меня девиз \\"Сам погибай, но товарища выручай\\". После произошедшего внук бабушки приходил к нам, сказал: \\"Спасибо, бабушка жива\\". Если бы мы не выбежали, все могло закончиться трагедией.Пенсионерка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. У нее врачи диагностировали \\"порез щеки, проникающий в полость рта\\", колото-резанную рану шеи, остались следы от удушения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сам же преступник задержан, на него возбудили уголовное дело по статье \\"Покушение на убийство\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отец и сын из полицейской династии спасли блокадницу от убийства в парадной Санкт-ПетербургаНа пенсионерку с ножом набросился бездомный рецидивист (подробности)