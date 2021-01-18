Как ни крути, все мы вечные студенты – жаждущие знаний, любопытные, стремящиеся к развитию и получению новых навыков. А главный источник знаний – книги. В честь Дня студента Дом книги подготовил сюрприз для петербуржцев. С 23 по 25 января пройдут Дни скидок до 35% на все.Для тех, кто не любит зацикливаться на чем-то одном, сотрудники главного книжного магазина Петербурга создали подборку книг из различных сфер жизни.Первая книга - «Кофеология. История кофе: от плода до вдохновляющей чашки спешалти кофе» от Глории Монтенегро и Кристины Шируз. Профессиональное пособие для кофейных энтузиастов, которые устали пить горький эспрессо и капучино с однотонно молочным вкусом. Эта книга расскажет о тонкостях приготовления напитка.Еще одно произведение - «Путь минималиста. Как выбрать главное и избавиться от лишнего во всех сферах жизни» Эрики Лейн. Минимализм – это не про вещи, это про нечто большее. Книга предлагает разобраться во многих сферах вашей жизни, провести расхламление и помочь в ответах на важные вопросы: «Что я делаю?», «Почему я это делаю?».Третья книга в подборке - Сьюзи Ходж «Главное в истории современного искусства. Ключевые работы, темы, направления, техники». Захватывающее произведение, которое окунет читателя в 19 век зарождения столь неоднозначного веяния искусства. Книга познакомит с техниками и приемами известных художников, с их работами, которые сумели преобразовать дальнейшее направление современного искусства.