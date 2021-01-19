Чудесная история о возвращении блудного котика закончилась наилучшим образом. Во вторник, 19 января, Кузя и его хозяйка Анастасия Мостепанова встретились у Настиной бабушки в Ярославской области. На пути к своему питомцу, который пять месяцев назад сбежал из аэропорта Туношна и бродил где-то неподалеку, девушка не смогла сомкнуть глаз.- Слезы наворачивались каждый раз, как я представляла, что увижу Кузю, - делится Настя. – И вот, когда мы увиделись, я разрыдалась. А Кузя посмотрел такими умными глазками, что я сразу поняла, что он меня узнал. Весь день ходил за мной по пятам, постоянно запрыгивал на ручки. Сейчас вот спит со мной рядышком, держит меня лапками за руку, а я не верю, что наконец вижу его.Первым делом Настя вызвала на дом ветеринара. Доктор – милая, приветливая женщина – долго осматривала Кузю и была сильно удивлена.- Врач сказала, что мой котик родился в рубашке. Для животного, которое пять месяцев где-то скиталось, у него все просто прекрасно, - радуется хозяйка «потеряшки». – Конечно, у него обезвоживание, тельце иссохлось, косточки торчат. Если его искупать, это будет скелетик. Но ушки, зубки, глазки – все в норме. И характер у него не изменился: Кузя остался воспитанным котиком, петербургским аристократом.В Петербург Настя и Кузя вернутся в четверг. На этот раз на поезде. И на этом, отмечает девушка, с путешествиями для питомца будет покончено.- Я уже жду, когда мы дома будем, - говорит Настя. – Хочу, чтобы он вернулся в квартиру, снова оказался там, где любил валяться и отдыхать. Первым делом мы, конечно, пойдем в клинику и сдадим все анализы. А потом буду Кузю выхаживать, чтобы он снова стал упитанным пушистиком.Напомним, 17 августа Настин питомец сбежал из багажного отделения самолета в аэропорту Ярославля. Ровно через пять месяцев котика нашли и вернули хозяйке.