В Санкт-Петербургском НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева продолжается работа над вакциной от коронавируса в виде спрея для носа. Препарат уже проверили на лабораторных животных – и получили хорошие результаты. Об этом «Комсомолке» рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Дмитрий Лиознов.- Сейчас вакцина проходит доклинические исследования – то есть, испытывается на животных, - уточнил ученый. – Показатели на данный момент хорошие: препарат показал свою безопасность и имунногенность – то есть, после его введения у наших «подопытных» формировался устойчивый иммунный ответ.Тем не менее, отмечает Дмитрий Лиознов, говорить о чем-то конкретном пока рано: так, еще не вполне ясно, насколько длительным будет полученный иммунитет. Доклинические испытания должны продлиться до мая 2021-го года. После этого в НИИ планируют перейти к испытаниям на добровольцах.- Если все сложится благополучно, препарат, готовый к запуску в серийное производство, мы получим ориентировочно в начале 2022-го года, - констатирует собеседник издания. – После этого его нужно будет зарегистрировать в Министерстве здравоохранения. Ожидаем, что вакцина поступит в оборот в 2022-м году.Напомним: впервые о перспективной разработке петербургских ученых стало известно в октябре прошлого года. Вакцина основывается на вирусе гриппа, в которых «встроен» небольшой участок РНК коронавируса SARS-CoV-2. По словам специалистов, уникальный форм-фактор – спрей для носа – позволит сделать ее более безопасной и удобной в применении; в том числе и для маленьких детей.Между тем в петербургском Институте экспериментальной медицины ведется разработка еще более экзотической вакцины – на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков. В перспективе из исходного препарата можно будет делать любые виды продуктов: от кефира и ряженки до мороженого.