Бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева срочно госпитализировали в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила супруга легенды петербургского клуба Екатерина в своем Instagram. По ее словам, в семье помимо Вячеслава болеет его младший сын, но в легкой форме. А вот состояние Малафеева-старшего резко ухудшилось.- Лечу домой, прям такой грустняш. Сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние его ухудшилось. К сожалению, УЗИ показало у Славы серьезное поражение легких. Температура держится 38. Одно легкое поражено на 40%, второе – 65-70%. Поэтому мы решили не медлить и обратились в госпитализацию, ждем скорую, - рассказала Екатерина.Добавим, что после окончания футбольной карьеры Вячеслав Малафеев занимал пост заместителя спортивного директора «Зенита». Однако в конце мая 2021 года он ушел с должности и поблагодарил любимый клуб за поддержку.