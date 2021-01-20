«Не могу ни о чем думать»: Юбилей Ольги Бузовой омрачен серьезной болезнью ее любимой бабушки

Ольга Бузова празднует 35-летие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная телеведущая Ольга Бузова 20 января празднует промежуточный юбилей, ей исполнилось 35 лет! К праздничной дате заранее готовились все близкие: сестра Ольги Анна и ее лучшие подруги. Поздравлять звезду шоу-бизнеса начали заранее, друзья ездили за Ольгой по всему городу, доставляя ей подарки. Сама Ольга весь день провела в делах.

- Не успела сделать ресницы, у меня нет обуви под платьишко, - посетовала Бузова в соцсетях. После этого Ольга отправилась в магазин примерять туфли. К слову, там ее нашли приятельницы, куда привезли подарки.

Ольга Бузова празднует свой юбилей Фото: instagram.com/buzova86

Подготовкой к празднику плотно занималась и младшая сестра Ольги Бузовой, которая тоже весь день провела на ногах. Анна Бузова готовила сюрприз знаменитой родственнице. Об этом "КП-Петербург" рассказала представитель Анны.

- У Анны очень плотный график, сами понимаете - поделилась с "КП-Петербург" Екатерина.

И сюрприз удался: праздновать день рождения сестры начали в 12 часов ночи. Именно в это время Анна нагрянула с сюрпризом домой к Ольге.

Сестра Ольги приехала к ней ночью с тортом Фото: instagram.com/buzova86

- В 00 часа позвонили в дверь, - плакала от счастья Ольга Бузова, снимая видео со своей сестрой. Анна приехала к Ольге поздно вечером, несмотря на то, что она всегда соблюдает график и рано ложится спать. Но эту ночь она решила посвятить сестре. Анна привезла Ольге огромную коробку с воздушными шарами и предупредила, что основной подарок сестру ждет позже.

Сестра Ольги Анна плотно готовилась к празднику Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова отмечает день рождения с размахом. Но торжество оказалось несколько омрачено. Бабушка Ольги Бузовой по линии мамы, которая живет в Литве, заболела. Поэтому последние дни мама Ольги Ирина Бузова в напряженном состоянии и не может ни о чем кроме здоровья матери думать.

Ольга и Анна Бузовы с бабушкой и дедушкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Мне надо ехать в больницу, пока не могу ни о чем говорить, - призналась Ирина Бузова "КП-Петербург". - Я не могу до нее добраться.

Ирина Бузова не может добраться до своей мамы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все осложняет закрытая граница между Россией с Литвой. И Ирина Бузова не может добраться до своей заболевшей мамы. Это ее сильно тревожит. О проблемах говорила и сама Ольга Бузова. Все семейство решает, как добраться до бабушки.

К слову, совсем недавно в семье Ольги все было хорошо. Она сыграла свадьбу на Мальдивах с блогером Давидом Манукяном. Однако законным в России такой брак не считается.

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