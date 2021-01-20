«Прогресса нет»: у Алисы Фрейндлих нашли отклонение, мешающее вылечиться от коронавируса

Алиса Фрейндлих находится в больнице с 25-го декабря. Фото: Александр ГЛУЗ

Семья Алисы Бруновны Фрейндлих, звезды «Трех мушкетеров», «Сталкера», «Служебного романа» и еще бессчетного множества фильмов и спектаклей, уверенно идет на поправку – из инфекционного отделения уже благополучно выписали ее внучку и дочь. А вот о самой Народной артистке СССР такого сказать, увы, нельзя. «Прогресса нет» - констатируют доктора.

Напомним: Алиса Бруновна Фрейндлих попала в городскую клиническую больницу № 22 имени Соколова 25 декабря. До этого актриса пыталась лечиться дома – но ни к чему хорошему такой подход ожидаемо не привел.

- Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики – положительной или отрицательной - специалисты не наблюдают, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник, близкий к городской системе здравоохранения. – Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное – в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны.

Вот уже много лет Алиса Фрейндлих является одной из главных звезд Санкт-Петербургского Большого драматического театра. Фото: БДТ имени Товстоногова

По словам источника, актрисе очень повезло с тем, что ее состояние вовремя распознали и вызвали «Скорую помощь». Вскоре после госпитализации у Алисы Фрейндлих начал разиваться цитокиновый шторм – опасное и потенциально смертельное осложнение, когда иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать. К счастью, благодаря профессионализму врачей больницы № 122 цитокиновый шторм удалось вовремя купировать при помощи интенсивной терапии.

- Сейчас ситуацию осложняют два фактора, - констатировал собеседник издания. – Во-первых, ранее уже говорилось, что Алиса Бруновна – курильщица с многолетним стажем. Это, конечно, не могло не сказаться на ее легких и общем состоянии организма. Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения – например, стала легче отходить мокрота.

Во-вторых, продолжает источник, актрисе не хватает массы тела, чтобы бороться с болезнью. Сейчас врачи пытаются решить эту проблему.

Неизменным же остается одно – звезду «Служебного романа» и приму БДТ по-прежнему называют без пяти минут идеальным пациентом. Алиса Бруновна ведет себя с медиками доброжелательно, выполняет все рекомендации и тем самым очень помогает своему же лечению. Осталось дождаться положительной динамики – специалисты верят, что рано или поздно она появится.

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