«Если Смольный попросит – мы поможем»: Петербуржцы нашли способ самостоятельно решить проблемы с вакцинацией от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге еще на началась. Поэтому те, кто хочет получить прививку, регулярно сталкиваются со сложностями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация от коронавируса началась в Санкт-Петербурге с ноября 2020 года. Характер массовой она пока не приобрела – и из-за этого у тех, кто хочет привиться, регулярно возникают сложности с записью в поликлиники. Смольный обещает решить все проблемы, но это будет позже – а пока горожане берут дело в свои руки.

«Спасение утопающих – дело рук своих утопающих» - подумали петербуржцы и практически одновременно создали две программы, призванные облегчить задачу тем, кто хочет привиться от коронавируса. Автор одной из них – 30-летний программист Константин (мужчина попросил не указывать в материале свою фамилию) – рассказал «Комсомолке», что на такую мысль его натолкнул собственный печальный опыт.

Главная проблема - не во всех поликлиниках есть вакцина. Отсюда - трудности с записью и большие очереди. Фото: Олег ЗОЛОТО

- К счастью, так сложилось, что меня коронавирус пока что миловал, - отметил петербуржец. – За все время эпидемии я ни разу им не переболел. И когда появилась вакцина, я решил, что лучше уж и не начинать, а просто сделать укол и получить антитела. Но записаться через сайт Горздрава у меня не получилось – оказалось, что вакцины в городе очень мало, и чтобы понять, где она есть, нужно вручную пролистывать огромный список из 70 позиций.

Позже выяснилось, что с аналогичной проблемой сталкиваются и другие петербуржцы – причем массово. В итоге Константин решил доверить ее решение современным технологиям и буквально за один вечер написал специальную программу - бота, который автоматически мониторит сайт Горздрава и раз в полчаса выдает результат – в каких поликлиниках сколько талончиков на вакцинацию осталось. Благо, опыт имеется – ранее наш герой уже создавал подобное для торгов на бирже. Разработка оказалась успешной – ботом уже успело воспользоваться несколько тысяч человек.

- Конечно, это временное решение, - отмечает Константин. – Я думаю, что когда вакцинация станет массовой, и препарат поступит во всех поликлиники, необходимость в нем отпадет сама собой. Но пока что этого не происходит – так что, думаю, еще с месяц мой бот будет оставаться востребованным.

Найти умного бота можно в Телеграмме. Для этого нужно ввести в строке поиска @spb_gorzdrav_covid.

Вот так выглядит бот, созданный петербургским программистом Константином. Простая программа экономит и силы и время. Фото: Скриншот Telegram

Автором второй разработки стал 21-летний студент Университета ИТМО Георгий Тимофеевский. История у Георгия похожая – он, как и наш предыдущий герой, пытался записаться на вакцинацию, но не смог найти поликлинику с талончиками и близко от дома.

- Тогда я решил написать программу, которая открывает список поликлиник, в которых доступна вакцинация, перебирает поликлиники, в каждой смотрит, есть ли номерки и если есть, то на когда ближайший, - уточняет Георгий. - При этом она делает такие же запросы, как делал бы браузер, чтобы показать эту информацию, если бы человек смотрел её.

Программу, отмечает парень, было бы неплохо еще доработать и немного исправить, но до конца января он этим точно заниматься не станет – напряженный учебный график съедает практически все свободное время. А там, глядишь, уже и Смольный решит наконец все проблемы и представит свой вариант – только уже официальный. К слову, отмечает Георгий, если чиновники вдруг попросят, он с радостью им поможет.

Смольный обещает начать массовую вакцинацию, как только будет решен вопрос с поставками препарата. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ну если попросят прислать код, пришлю, - констатирует молодой человек. - Я даже хотел опубликовать его, но потом подумал, что сайт Горздрава и так еле дышит, а уж несколько параллельно работающих таблиц от разных людей и вовсе его добьют.

Таблицу, в которую заносятся адреса поликлиник, можно найти все там же - в Телеграме, в чате «Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге» - t.me/Sputnik_in_spb.

Напомним: даты начала массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге пока нет – как разъясняют в Смольном, все будет зависеть от поставок «Спутника V». Зато уже продумано, как все будет работать: так, к примеру, петербуржцам обещают возможность записи через «Госуслуги» и службу 122, а также мобильные пункты вакцинации.

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