«Суицидальная воронка» и «переформатирование психики»: суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

Санкт-Петербург против аниме. Счет - 1:0. фото: Сриншот Судебного портала

В эту среду, 20 января, в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга было весело: участники заседания, солидные люди в костюмах и форме, почти полтора часа смотрели японские мультфильмы. Не просто так, конечно: еще в декабре прошлого года в Колпинский районный суд поступило пять исков против 49-ти популярных аниме-сериалов. Истцы просили запретить их на территории России как «опасные» и «разрушительно влияющие на детскую психику».

Заседание состоялось 20-го января и было, мягко говоря, странным. Участники заседания поочередно смотрели указанные в исках мультфильмы, искали в них особо шокирующие моменты, пересказывали сюжет (зачитывали нужные странички из «Википедии»), а потом выслушивали мнение двоих специально приглашенных экспертов.

Эксперты оказались беспощадны к трем популярным сериалам - и это еще не предел. фото: Сриншот Судебного портала

Досталось, в частности, культовым сериалам «Инуяшики» (про противостояние двух инопланетных киборгов), «Тетрадь смерти» (про магическую тетрадь, любой человек, записанный в которую, неизменно умирает) и «Токийский гуль» (аниме в жанре «ужасы» о молодом человеке, ставшим людоедом против собственной воли). Причем больше всего досталось как раз-таки старенькой, вышедшей еще в 2006-м году «Тетради» - здесь «разрушительное влияние на детские умы» эксперты углядели уже начиная с названия.

- Человек отличается от животных тем, что у нас слово – это значимый побудительный символ, - констатировал после просмотра очередного фрагмента доктор психологических наук, начальник отдела судебной психолого-педагогической экспертизы Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов. – Слово формирует интерес к тематике смерти среди детей с нестабильной психикой и тем самым создает суицидальную воронку, в которую их затягивает. Во время прохождения возрастных кризисов внушаемость ребенка резко повышается, ему можно буквально переформатировать психику.

Остальные аргументы – все те же, что и пять и десять лет назад: разрушительные паттерны поведения, деструктивные примеры, установка на садизм через яркие эмоции и образы, формирование разрушительного потенциала и агрессивного поведения – причем направленного как на окружающих, так и на самого ребенка. При этом особое внимание участники заседания обратили на то, что все указанные сериалы лежат в интернете совершенно свободно, и доступ зрителей – в том числе несовершеннолетних – к ним никак не ограничен.

В итоге суд вынес решение: иск уловлетворить, «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории Российской федерации – запретить… но на одном конкретном сайте, с которого истцы их, собственно, и взяли. Так что об «удалении аниме из интернета» речи не идет.

Тем временем заседание продолжается. На очереди у суда еще несколько анимешных тайтлов и в качестве вишенки на торте – песня «Я съел деда» рэпера Алишера Моргенштерна.

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