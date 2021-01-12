Иск о запрете одной из песен популярного исполнителя Моргенштерна и ряда мультипликационных аниме-сериалов, о котором стало известно в конце декабря 2020 года, рассмотрят уже в ближайшее время. Заседание в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга пройдет 20 января.- Да, это так. Не понимаем, почему такой ажиотаж, дата заседания была назначена уже давно, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Впрочем, особое внимание СМИ к процессу понять можно. Не далее, как утром 12 января в городе произошло громкое ЧП, которое не могло остаться незамеченным. Около 12:00, в школе №640 Приморского района, ученик шестого класса упал с четвертого этажа.При этом подросток был одет как Ягами Лайту - главный персонаж из аниме «Тетрадь смерти», тоже вошедшего в перечень сериалов, которые прокуратура просит запретить в России.После падения парень выжил, но попал в реанимацию. Сейчас инцидентом занялись правоохранительные органы и все та же прокуратура, но другого района Петербурга.Напомним, что в список на «вечный бан» вошли такие культовые для поклонников аниме как «Эльфийская песнь» о девушках-андроидах, «Токийский террор» о взрывах в столице Японии и другие.- Под угрозой запрета анимационный фильм «Межвидовые рецензенты», который посвящен аналогу «Красного квартала» в Амстердаме (в котором распространена проституция - прим.ред.), где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас, - отмечала Объединенная пресс-служба петербургских судов.Также Колпинский суд послушает песню Моргенштерна «Я съел деда», в которой кроме сомнительного названия ничего запрещенного лингвисты не усмотрели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Плевать на запрет: Известный рэпер Моргенштерн дал концерт в ресторане Сочи, несмотря на коронавирусНа шумной вечеринке собрались больше сотни людей (подробности)