Рыжий кот в шапке-ушанке, сопровождающий хозяина на рыбалке, умилил соцсети

Рыжий ходит от лунки к лунке и проверяет улов Фото: СОЦСЕТИ

Котика по кличке Рыжий из карельской деревни Вороний Остров можно считать самым очаровательным усатым рыбаком. Еще три года назад он прекрасно влился в коллектив тех, кто приезжает за уловом на Онежское озеро. Зимой мурлыка, как и полагается, утепляется: надевает вязаную кофточку и шапку-ушанку. Правда, с удочкой у проруби котик сидеть не может – у него же лапки.

Летнюю рыбалку котик тоже уважает Фото: СОЦСЕТИ

- Этот кот у Славы обитает, - рассказал КП-Петербург один из рыбаков по имени Егор. – Слава в этой деревне один живет, и у него зверят много. Мы туда рыбачить приезжаем, и Рыжий всегда с нами. Я думаю, это Слава ему одежду смастерил, времени-то свободного много. И вот приезжаем мы на лед, рассаживаемся, а Рыжий ходит от лунки к лунке и проверяет – есть ли рыба.

Хвостатый рыбак ходит за уловом уже три года Фото: СОЦСЕТИ

Как поясняет Егор, хвостатый питомец жалует не только зимнюю рыбалку. Летом он со своим хозяином ходит на озеро на лодке. Рыбаки считают котика талисманом: если Рыжий с ними – улов точно будет хорошим.