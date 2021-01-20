«Лицо опухшее, глаза сожжены»: Стало известно о состоянии педиатра, избитой парой бизнесменов за отказ в импортной прививке

Пара бизнесменов поссорилась с врачом Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разбираются в нападении супружеской пары бизнесменов на врача-педиатра в детской больнице. Ярослав и Екатерина Крамские пришли с ребенком, чтобы сделать прививку. Но между мамой ребенка и врачом завязалась перепалка, которая вылилась в потасовку. Супруги залили лицо медика перцовым баллончиком, врач от этого упала. От удара головой она потеряла сознание, ее госпитализировали в больницу. Пострадавшей оказалась детский врач почти с 40-летним стажем - 58-летний иммунолог Ольга Андреева. Сейчас она до сих пор находится в больнице, о ее состоянии "КП-Петербург" рассказал муж Ольга Александр.

- У жены сотрясение мозга, глаз и гортань обожжены, лицо и веки опухшие, - рассказал "КП-Петербург Александр Андреев. - Она до сих пор находится в больнице. - Она работает иммунологом уже 15 лет, врачом почти 40 лет, но такое с ней впервые. Никто никогда не применял к ней раньше силу. Поймите, она работает в поликлиники со времени ее основания. Очень много жителей в районе ее знают, здороваются с ней на улице. Жена пользуется уважением, она человек активный, была депутатом муниципального совета. Человек с позицией. У нее большой круг общения. Все прививки детские проходят через нее. Поэтому она вполне компетентна, а тут такое.

Семейная пара пришла в больницу и стала требовать импортную прививку, которая назначается только по определенным показаниям.

- Она отказала в импортной прививке, ее назначают по каким-то показаниям, предложила отечественную, - поясняет муж врача. - Она достаточно обладает знаниями, что можно, а что нельзя. Но мать ребенка возражала. Тогда жена пошла говорить начмедом поликлиники. По дороге к ней все и произошло. Сначала конфликт с этой женщиной, потом появился ее муж. Ей распылили в лицо баллончик, она упала, потеряла сознание. Сейчас говорит очень тихо и медленно, старается нас не тревожить произошедшим.

Супруги пришли в больницу за прививкой Фото: СОЦСЕТИ

В тоже время сами супруги виноватыми себя не считают.

- Тот мужчина считает себя стопроцентно правым, - недоумевает супруг медика. - Но при любом раскладе надо быть адекватным. Если тебе вступили на ногу, теперь сразу надо убивать что ли? Надеюсь, что он будет наказан, чтобы не повторял своих действий. Закон нарушен. Вообще странно. Иди в платную клинику и получи прививку, которая тебе нужна. Или иди к начмеду, проси. Ни в коем случае не силовое воздействие, женщина в два раза старше тебя. Она тебе в мамы годится. Надеюсь, что ответ суда будет адекватным.

Отец ребенка задержан силовиками. На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако свою вину он отрицает.

- Обвиняемый рассказал, что живет с женой и ребенком, которые находятся на его иждивении, материально помогает своим родителям, имеет постоянный источник дохода от ИП, ранее не привлекался ни к уголовной ни к административной ответственности, с предъявленным обвинением не согласен, так как действовал в пределах необходимой обороны, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие же считает, что супруг закатил скандал в больнице. Все это закончилось тем, что медик получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения мозга, ушиб мягких тканей затылка, дисторсию шейного отдела позвоночника.

Суд взял мужчину под арест.

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